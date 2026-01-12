Hojlund vince il duello con Akanji: Inter-Napoli lo conferma al top della forma

Nessun goal, ok. Ma nel giudicare la prestazione di Rasmus Hojlund a San Siro è come se si potesse dire che l'abbia realizzato.
Inter-Napoli certifica lo stato di grazia del danese, arrivato in azzurro per sopperire al ko di Lukaku e capace seduta stante di prendersi l'attacco.
Nella notte più difficile, quella che - in un senso o nell'altro - avrebbe potuto rappresentare lo spartiacque della corsa Scudetto, l'ex United ha retto il peso del reparto avanzato di Conte con talento e tenacia, abbinando forza e qualità che lo stanno rendendo un rinnovato crack del nostro campionato.
Per informazioni rivolgersi ad un altro acquisto a 5 stelle dell'estate, quel Manuel Akanji già pilastro del progetto Chivu che al cospetto dello scandinavo ha però sofferto e perso la sfida nella sfida.