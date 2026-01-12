Hojlund vince il duello con Akanji: Inter-Napoli lo conferma al top della forma

A colpire di Hojlund, nettamente maturato dal punto di vista del DNA calcistico, è la bravura nell'attaccare gli spazi e l'abilità nel saper proteggere palla quasi 'sdraiandosi' sugli avversari: sfera quasi mai persa e tecnica che fa il resto, consentendogli di scaricarla nel modo giusto ai compagni vicini o impegnati ad inserirsi. Emblematica quella difesa al 95' con fallo guadagnato, strappato con l'ultimo granello di energie rimaste.

Trattasi di uno step sia qualitativo che mentale, perché parliamo di un calciatore le cui certezze all'Old Trafford erano crollate ed invece recuperato e riportato all'apice del potenziale da Conte:

"È arrivato in un momento in cui la stagione era già iniziata, a settembre e ottobre non lo abbiamo avuto molto, ma ci ha messo grande disponibilità e umiltà - ha detto il vice Cristian Stellini, a DAZN, dopo la gara - Si impegna quotidianamente nel voler migliorare, vogliamo costruire un attaccante completo. Ci sta dando grande soddisfazione".