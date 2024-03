Hazard e Rio Ferdinand tornano in campo: giocheranno con Ibrahimovic nella Kings League di Piqué

Il belga, che l'estate scorsa ha annunciato il ritiro, parteciperà alla Kings World Cup, progetto globale della Kings League guidato da Piqué.

Eden Hazard torna in campo. A meno di un anno dall’addio al calcio professionistico, annunciato la scorsa estate al termine dell’esperienza al Real Madrid, il fantasista belga è entrato ufficialmente nel poster della Kings League di Gerard Piqué.

“Il ritiro non è per tutti”.

Così l’ex Chelsea ha comunicato così che scenderà in campo con la squadra Deptorstra FC in occasione del torneo di calcio a 7, in programma in Messico dal 26 maggio all'8 giugno.

L'articolo prosegue qui sotto

Con lui ci sarà anche Rio Ferdinand, che va ad arricchire una rosa già piena di stelle del passato e del presente, come Zlatan Ibrahimovic, nominato presidente, il campione del mondo Mario Gotze e la stella brasiliana Neymar Jr.