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"Un fot*io di goal" - Haaland spiega cosa gli serve per vincere il Pallone d’Oro come erede di Messi Cristiano Ronaldo
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Haaland è stato superato da Messi nel Pallone d'Oro 2023
Haaland credeva di aver fatto abbastanza nella stagione 2022-23 per vincere il trofeo, grazie ai 52 goal nella sua esordio all’Etihad Stadium che ha portato alla tripletta: Premier League, FA Cup e Champions League.
Tuttavia, la stagione fu interrotta dai Mondiali in Qatar. Messi, considerato il GOAT, dominò la manifestazione, guidò l'Argentina al titolo e poi vinse l'ottavo Pallone d'Oro in un nuovo sondaggio.
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Haaland si prepara a partecipare ai Mondiali
Haaland è arrivato secondo e da allora non è più salito sul podio, pur mantenendo standard straordinari a Manchester: ha segnato 100 reti in appena 111 partite in Premier League.
Ha totalizzato 162 reti in 198 partite con il City e punta alla sua terza Scarpa d’Oro in Premier. Quest’estate guiderà la Norvegia al Mondiale per la prima volta dal 1998.
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Come Haaland può vincere il Pallone d'Oro
Il venticinquenne è sotto i riflettori, ma riuscirà a vincere il Pallone d’Oro? Il connazionale Riise, ex difensore del Liverpool e ambassador di BetVictor Online Casino, ha risposto a GOAL: "Ci sono tanti giovani talenti oggi.
Penso che Erling avrebbe dovuto vincerlo un paio di anni fa. Per riuscirci deve continuare a segnare un fot*io di goal. Ci sono giovani come Yamal e Olise, con abilità che affascinano il pubblico, quindi in campo spiccano subito.
Se Erling continua a segnare reti incredibili, non si potrà ignorarlo. Ha già realizzato tantissimo quest’anno: basta battere il record della Premier League e il premio sarà suo".
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Haaland pronto a lavorare con un nuovo allenatore
Dopo che il City ha perso il titolo di Premier League a favore dell’Arsenal e è stato eliminato dal Real Madrid in Champions League, Haaland non è considerato tra i favoriti per il Pallone d’Oro 2026.
In passato, interpellato sul tema, ha dichiarato: “Ci tengono tutti, ma non serve pensarci. Se tu e la squadra giocate bene, arriveranno risultati, trofei e forse anche la candidatura”.
Questa mentalità potrebbe aiutarlo a rientrare in lizza per il premio. Nel 2026-27 lavorerà con un nuovo allenatore, poiché Pep Guardiola lascerà dopo un decennio alla guida del City.
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