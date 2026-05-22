"Un fot*io di goal" - Haaland spiega cosa gli serve per vincere il Pallone d’Oro come erede di Messi Cristiano Ronaldo

Il venticinquenne è sotto i riflettori, ma riuscirà a vincere il Pallone d’Oro? Il connazionale Riise, ex difensore del Liverpool e ambassador di BetVictor Online Casino, ha risposto a GOAL: "Ci sono tanti giovani talenti oggi.

Penso che Erling avrebbe dovuto vincerlo un paio di anni fa. Per riuscirci deve continuare a segnare un fot*io di goal. Ci sono giovani come Yamal e Olise, con abilità che affascinano il pubblico, quindi in campo spiccano subito.

Se Erling continua a segnare reti incredibili, non si potrà ignorarlo. Ha già realizzato tantissimo quest’anno: basta battere il record della Premier League e il premio sarà suo".