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Erling Haaland Ballon d'OrGetty/GOAL
Chris Burton

"Un fot*io di goal" - Haaland spiega cosa gli serve per vincere il Pallone d’Oro come erede di Messi Cristiano Ronaldo

E. Haaland
Manchester City
Coppa del Mondo
Norvegia
Premier League

Erling Haaland sa cosa serve per vincere il Pallone d’Oro: John Arne Riise ha dichiarato a GOAL che la stella del Manchester City deve segnare una "valanga di reti" per essere riconosciuto come il miglior giocatore del pianeta. L’attaccante norvegese ha già dimostrato di poterlo fare ed è da tempo considerato l’erede di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella corsa al premio.

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  • Haaland è stato superato da Messi nel Pallone d'Oro 2023

    Haaland credeva di aver fatto abbastanza nella stagione 2022-23 per vincere il trofeo, grazie ai 52 goal nella sua esordio all’Etihad Stadium che ha portato alla tripletta: Premier League, FA Cup e Champions League.

    Tuttavia, la stagione fu interrotta dai Mondiali in Qatar. Messi, considerato il GOAT, dominò la manifestazione, guidò l'Argentina al titolo e poi vinse l'ottavo Pallone d'Oro in un nuovo sondaggio.

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  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Haaland si prepara a partecipare ai Mondiali

    Haaland è arrivato secondo e da allora non è più salito sul podio, pur mantenendo standard straordinari a Manchester: ha segnato 100 reti in appena 111 partite in Premier League.

    Ha totalizzato 162 reti in 198 partite con il City e punta alla sua terza Scarpa d’Oro in Premier. Quest’estate guiderà la Norvegia al Mondiale per la prima volta dal 1998.

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  • Come Haaland può vincere il Pallone d'Oro

    Il venticinquenne è sotto i riflettori, ma riuscirà a vincere il Pallone d’Oro? Il connazionale Riise, ex difensore del Liverpool e ambassador di BetVictor Online Casino, ha risposto a GOAL: "Ci sono tanti giovani talenti oggi.

    Penso che Erling avrebbe dovuto vincerlo un paio di anni fa. Per riuscirci deve continuare a segnare un fot*io di goal. Ci sono giovani come Yamal e Olise, con abilità che affascinano il pubblico, quindi in campo spiccano subito.

    Se Erling continua a segnare reti incredibili, non si potrà ignorarlo. Ha già realizzato tantissimo quest’anno: basta battere il record della Premier League e il premio sarà suo".

  • Erling Haaland Manchester City 2025-26Getty

    Haaland pronto a lavorare con un nuovo allenatore

    Dopo che il City ha perso il titolo di Premier League a favore dell’Arsenal e è stato eliminato dal Real Madrid in Champions League, Haaland non è considerato tra i favoriti per il Pallone d’Oro 2026.

    In passato, interpellato sul tema, ha dichiarato: “Ci tengono tutti, ma non serve pensarci. Se tu e la squadra giocate bene, arriveranno risultati, trofei e forse anche la candidatura”.

    Questa mentalità potrebbe aiutarlo a rientrare in lizza per il premio. Nel 2026-27 lavorerà con un nuovo allenatore, poiché Pep Guardiola lascerà dopo un decennio alla guida del City.

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