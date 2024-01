Guardiola sull'addio di Klopp al Liverpool: "Dormirò sicuramente meglio"

Il tecnico del City è scioccato dopo l’annuncio del tedesco, che a fine stagione lascia il Liverpool: “È il miglior avversario della mia vita”.

Jurgen Klopp lascia il Liverpool. Con un video pubblicato dai Reds, il tecnico tedesco ha annunciato la separazione dopo nove anni con il club inglese al termine di questa stagione.

“Devo prendere comunque questa decisione, sono convinto di doverlo fare. Sto finendo le forze” ha spiegato Klopp, motivando la scelta del suo addio ai Reds.

Una notizia che ha scosso non solo l’ambiente Liverpool ma tutto il mondo del calcio, compresi gli avversari, che dall’ottobre 2015 devono vedersela con la squadra allenata dal tecnico tedesco.

Tra questi c’è senza dubbio Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City ha mostrato grande stupore davanti alle telecamere, dopo il successo dei Citizens sul Tottenham in FA Cup, quando gli è stato chiesto un parere sulla notizia dell’addio di Klopp al Liverpool.

“Dormirò meglio quando Klopp se ne andrà – ha detto Guardiola sorridendo –. Le partite giocate prima contro il Liverpool sono state quasi un incubo”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto:

“Klopp è stato il miglior avversario che abbia mai avuto in vita mia”.

Parole al miele da parte di Pep per Klopp, affrontato non solo in Inghilterra con City e Liverpool ma già ai tempi del duello in Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.