Incidente in Liga per la guardalinee Guadalupe Porras che, insanguinata in volto, viene portata via in barella in ospedale per le cure mediche.

Incidente clamoroso quanto grave in Liga, allo stadio Benito Villamarin di Siviglia. Durante Betis-Athletic Bilbao, match valido per la 26esima giornata del massimo campionato spagnolo terminato 3-1 per i padroni di casa, la guardalinee Guadalupe Porras, che a gennaio aveva arbitrato la Roma femminile in Champions contro l'Ajax, ha subito un grave infortunio, rimanendo a terra coperta di sangue in pieno volto. Le immagini sono "splatter" e davvero spaventose. Dopo appena 15 minuti di gioco, l'assiste arbitrale è incappata in un incidente sfortunato quanto inusuale: correndo lungo la linea laterale dopo l'1-0 del Betis firmato Avila, si è schiantata contro una telecamera a bordocampo ferendosi ampiamente al volto. La donna, coperta di sangue sugli occhi, dalla fronte e fino alla punta del naso, ha dovuto lasciare il campo per essere soccorsa ed è stata sostituita dal quarto uomo.