Gerry Cardinale ricorda PSG-Inter: "Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0"

Gerry Cardinale ha messo i puntini su diverse i nell'intervista rilasciata a pochi giorni dal ko contro l'Atalanta, e concessa alla Gazzetta dello Sport ma anche al Corriere della Sera. Puntini legati in primis al pessimo rendimento recente della squadra di Allegri.
Ma il patron del Milan ha parlato anche del gap che in questo momento esiste tra il calcio italiano e il resto d'Europa. E lo ha fatto tirando in ballo... l'Inter.
Pur senza nominare i rivali cittadini, Cardinale ha menzionato una delle pagine più dolorose della storia recente nerazzurra: la finale di Monaco di Baviera contro il PSG, persa per 5-0 poco meno di 12 mesi fa.