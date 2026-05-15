Gerry Cardinale ricorda PSG-Inter: "Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0"

Il concetto di Cardinale è stato ripreso anche dal Corriere della Sera, dove però il riferimento all'Inter non è comparso:

"L’Italia ha mancato un altro Mondiale, siamo già a tre. Tutti dovrebbero chiedersi perché stia succedendo e fare qualcosa per risolverlo. Il gap tra la Premier League e tutti gli altri è diventato enorme. Oggi non puoi competere senza forza finanziaria. L’Italia deve modernizzarsi.

"Errori? Certo che ne ho commessi. Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò. Amo l’Italia. Amo Milano. Per me è diventata una questione personale".