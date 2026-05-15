Gerry Cardinale scende in campo e scuote il Milan: "Rivaluterò tutto e tutti, ci sto già riflettendo"

Scende in campo Gerry Cardinale. Perché è "giusto dare un messaggio" chiaro in un momento che, per il Milan, è diventato ormai delicatissimo sia dentro che fuori dal campo.
Il proprietario rossonero ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, proprio nel bel mezzo di una parte di cammino che per la squadra di Allegri è diventato più accidentato che mai.
Dalla promessa di "rivalutare tutto e tutti" al termine del campionato al possibile mancato ingresso in Champions vissuto come "un fallimento", ecco dunque le parole di Cardinale alla Gazzetta.