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Stefano Silvestri

Gerry Cardinale scende in campo e scuote il Milan: "Rivaluterò tutto e tutti, ci sto già riflettendo"

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Milan

Il proprietario rossonero parla nel momento più delicato della stagione: "Smentisco che mi interessi solo il denaro e non vincere. Se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento. L'obiettivo è vincere e gettare le basi".

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Scende in campo Gerry Cardinale. Perché è "giusto dare un messaggio" chiaro in un momento che, per il Milan, è diventato ormai delicatissimo sia dentro che fuori dal campo.

Il proprietario rossonero ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, proprio nel bel mezzo di una parte di cammino che per la squadra di Allegri è diventato più accidentato che mai.

Dalla promessa di "rivalutare tutto e tutti" al termine del campionato al possibile mancato ingresso in Champions vissuto come "un fallimento", ecco dunque le parole di Cardinale alla Gazzetta.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    "NON MI INTERESSA SOLO IL DENARO"

    "Una cosa che voglio smentire? Per esempio che mi interessa solo il denaro e non vincere. È assurdo. Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto. E quindi, questa idea che io farei una cosa senza l'obiettivo di essere i numeri uno e di vincere con continuità (e sottolineo con continuità, concetto che sfugge sempre) è ridicola. Ma appunto devono essere i risultati a parlare e quando le prestazioni non raggiungono il loro potenziale come adesso, sono decisamente agitato. Io non alleno, non segno gol, non difendo, ma posso fare la mia parte: la mia parte è fornire le risorse finanziarie perché possiamo continuare a schierare una squadra vincente, non solo in Serie A, ma si spera, anche in Europa. Questo è il mio lavoro, sono piuttosto bravo a farlo".

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  • I RISULTATI DELUDENTI

    “Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento. Abbiamo avuti molti infortuni, adesso per esempio Luka (Modric, ndr) è fuori: è lo sport. Non si può sempre vincere, anche se il Milan dovrebbe, quando non lo fa è un fallimento. Però mi faccia aggiungere una cosa".

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    LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI

    “Non biasimo i tifosi per essere arrabbiati, sono arrabbiato anch’io. Sono appassionati quanto me. Ma proviamo a sostenere i nostri ragazzi, invece di buttarli giù. Io provo un senso di responsabilità enorme, quando non siamo all’altezza e vedo la reazione dei tifosi la prendo molto sul personale, sono sconvolto. Mi entra sottopelle e sento un enorme obbligo di sistemare le cose con un’urgenza che nessuno dovrebbe mettere in discussione. Mi sveglio ogni mattina con il desiderio di vincere e con un profondo senso di delusione e frustrazione quando non ci riusciamo”.

  • "NON VOGLIAMO VINCERE? NON HA SENSO"

    “Non sto prendendo quei soldi per metterli in tasca, li reinvesto. Ma la narrazione per cui disciplina finanziaria significhi non voler vincere non ha alcun senso. Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi. Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo”.

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  • Gerry Cardinale Massimiliano Allegri MilanAC Milan

    "RIVALUTERÒ TUTTO E TUTTI"

    “Tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro. Vediamo come finiremo, poi mi siederò... Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne”. 

  • GLI ERRORI COMMESSI

    “Sì, certo che ho commesso errori. Molti. Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò [...] Però vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l’importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l’Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica. Vede, non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa. Si tratta del divario di 4 a 1 nei diritti tv tra la Premier League e tutti gli altri. Il gap del calcio italiano è aumentato. Solo che, per come va il mondo oggi, non lo risolverete senza soldi. E io ho esperienza in materia di soldi”. 

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