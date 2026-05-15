Gerry Cardinale scende in campo e scuote il Milan: "Rivaluterò tutto e tutti, ci sto già riflettendo"

"Una cosa che voglio smentire? Per esempio che mi interessa solo il denaro e non vincere. È assurdo. Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto. E quindi, questa idea che io farei una cosa senza l'obiettivo di essere i numeri uno e di vincere con continuità (e sottolineo con continuità, concetto che sfugge sempre) è ridicola. Ma appunto devono essere i risultati a parlare e quando le prestazioni non raggiungono il loro potenziale come adesso, sono decisamente agitato. Io non alleno, non segno gol, non difendo, ma posso fare la mia parte: la mia parte è fornire le risorse finanziarie perché possiamo continuare a schierare una squadra vincente, non solo in Serie A, ma si spera, anche in Europa. Questo è il mio lavoro, sono piuttosto bravo a farlo".