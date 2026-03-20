Genoa-Udinese 0-2, pagelle e tabellino: Zaniolo e Davis si svegliano al momento giusto, Colombo e Malinovskyi sfortunati

Il colpo di serata è dell'Udinese: la squadra di Runjaic espugna per 2-0 il campo del Genoa nel secondo anticipo della trentesima giornata, lasciandosi alle spalle la sconfitta interna contro la Juventus.

A decidere sono due goal firmati dai bianconeri nella parte finale della gara: apre di testa Ekkelenkamp, pescato da un cross mancino di Zaniolo, e chiude in pienissimo recupero Davis, autore di una ripartenza a mille all'ora.

In precedenza era stato praticamente solo il Genoa a rendersi pericoloso nell'area avversaria: Malinovskyi e Colombo avevano colpito una traversa a testa nel primo tempo e dopo l'intervallo l'arbitro Collu aveva prima concesso e poi tolto, dopo un on field review, un rigore per un tocco di braccio in area di Kabasele.

Il Genoa si ferma dopo aver battuto Roma e Verona, ma rimane comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione; l'Udinese supera invece il Sassuolo e sale al decimo posto, a -1 dalla nona posizione della Lazio.