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Ekkelenkamp zaniolo Genoa Udinese Serie AGetty Images
Stefano Silvestri

Genoa-Udinese 0-2, pagelle e tabellino: Zaniolo e Davis si svegliano al momento giusto, Colombo e Malinovskyi sfortunati

La formazione di Runjaic espugna il Ferraris grazie a due goal nella parte finale della gara ed è decima: apre Ekkelenkamp di testa, chiude Davis in ripartenza in pienissimo recupero.

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Il colpo di serata è dell'Udinese: la squadra di Runjaic espugna per 2-0 il campo del Genoa nel secondo anticipo della trentesima giornata, lasciandosi alle spalle la sconfitta interna contro la Juventus.

A decidere sono due goal firmati dai bianconeri nella parte finale della gara: apre di testa Ekkelenkamp, pescato da un cross mancino di Zaniolo, e chiude in pienissimo recupero Davis, autore di una ripartenza a mille all'ora.

In precedenza era stato praticamente solo il Genoa a rendersi pericoloso nell'area avversaria: Malinovskyi e Colombo avevano colpito una traversa a testa nel primo tempo e dopo l'intervallo l'arbitro Collu aveva prima concesso e poi tolto, dopo un on field review, un rigore per un tocco di braccio in area di Kabasele.

Il Genoa si ferma dopo aver battuto Roma e Verona, ma rimane comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione; l'Udinese supera invece il Sassuolo e sale al decimo posto, a -1 dalla nona posizione della Lazio.

  • PAGELLE GENOA

    Malinovskyi e Colombo sfortunatissimi: una traversa a testa. Messias ci prova, Vitinha sbaglia clamorosamente a porta vuota. Bijlow tradisce nel momento meno opportuno, toppando l'uscita sul primo goal dell'Udinese, e neppure i difensori sono perfetti: tutt'altro.

    GENOA (3-5-2): Bijlow 5; Marcandalli 5.5, Ostigard 5.5, Vasquez 5.5 (84' Martin sv); Ellertsson 5.5, Frendrup 5.5 (84' Amorim sv), Malinovskyi 7, Messias 6.5 (60' Baldanzi 5.5), Norton-Cuffy 6; Colombo 6.5 (72' Ekhator sv), Vitinha 5 (72' Ekuban sv). All. De Rossi

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  • PAGELLE UDINESE

    Zaniolo e Davis si svegliano nel momento decisivo dopo aver avuto poche occasioni per far male durante la partita: assist per il primo, goal che chiude i conti per il secondo. Okoye decisivo nel tenere in piedi l'Udinese. Non bene Atta.

    UDINESE (3-5-2): Okoye 7; Kristensen 6.5, Kabasele 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (87' Bertola sv), Ekkelenkamp 7 (87' Miller sv), Karlstrom 5.5, Atta 5 (46' Piotrowski 6), Kamara 5.5 (84' Arizala sv); Zaniolo 6.5 (94' Zarraga), Davis 6.5. All. Runjaic

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  • TABELLINO GENOA-UDINESE

    GENOA-UDINESE 0-2

    MARCATORI: 66' Ekkelenkamp, 96' Davis

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (84' Martin); Norton-Cuffy, Frendrup (84' Amorim), Malinovskyi, Messias (60' Baldanzi), Ellertsson; Colombo (72' Ekhator), Vitinha (72' Ekuban). All. De Rossi

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue (87' Bertola), Ekkelenkamp (87' Miller), Karlstrom, Atta (46' Piotrowski), Kamara (84' Arizala); Zaniolo (94' Zarraga, Davis. All. Runjaic

    Arbitro: Collu

    Ammoniti: Kamara, Zaniolo, Davis, Colombo, Solet, Miller

    Espulsi: nessuno

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