Moviola Genoa-Udinese, perché è stato tolto il rigore per il tocco di mano di Kabasele: la spiegazione dell'arbitro Collu

Secondo anticipo della trentesima giornata di Serie A, prime vere polemiche del turno: a protestare è stato il Genoa, nei primi minuti del secondo tempo della gara contro l'Udinese.
Il pomo della discordia è un fallo di mano commesso in area di rigore da Kabasele. O meglio: un presunto fallo di mano, che prima l'arbitro Collu ha punito con un calcio di rigore salvo cambiare radicalmente la propria decisione.
Perché il rigore al Genoa è stato tolto? Il motivo dell'annullamento dopo l'on field review, con tanto di spiegazione da parte del direttore di gara una volta tornato in campo.