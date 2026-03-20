Moviola Genoa-Udinese, perché è stato tolto il rigore per il tocco di mano di Kabasele: la spiegazione dell'arbitro Collu

Perché il rigore non è stato più concesso? A spiegarlo è lo stesso Collu al pubblico del Ferraris: secondo il direttore di gara, Kabasele ha mantenuto una "posizione naturale del braccio" al momento di toccare il pallone.

Il movimento del difensore dell'Udinese è stato dunque considerato congruo nonostante il tocco effettivamente ci sia stato: per questo motivo il Genoa non ha più potuto battere il rigore.