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Kabasele Genoa UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Genoa-Udinese, perché è stato tolto il rigore per il tocco di mano di Kabasele: la spiegazione dell'arbitro Collu

Proteste del Genoa all'inizio del secondo tempo: Kabasele tocca la palla con un braccio in area dopo una giocata di Colombo, l'arbitro indica il dischetto, poi cambia idea dopo un on field review.

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Secondo anticipo della trentesima giornata di Serie A, prime vere polemiche del turno: a protestare è stato il Genoa, nei primi minuti del secondo tempo della gara contro l'Udinese.

Il pomo della discordia è un fallo di mano commesso in area di rigore da Kabasele. O meglio: un presunto fallo di mano, che prima l'arbitro Collu ha punito con un calcio di rigore salvo cambiare radicalmente la propria decisione.

Perché il rigore al Genoa è stato tolto? Il motivo dell'annullamento dopo l'on field review, con tanto di spiegazione da parte del direttore di gara una volta tornato in campo.

  • L'EPISODIO

    Colombo alza un pallone con il sinistro in area e questo va a sbattere contro il braccio di Kabasele. Il difensore dell'Udinese continua poi a giocare dopo aver recuperato la sfera, poi deve fermarsi incredulo: Collu ha indicato il dischetto.

    Calcio di rigore per il Genoa: questa è la decisione del fischietto sardo. A nulla, almeno in un primo momento, servono le proteste dei giocatori friulani.

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  • IL RICHIAMO AL MONITOR

    Al termine del solito check VAR, come da prassi in queste situazioni, ecco però il cambio di rotta: Collu viene richiamato al monitor, va a vedersi il replay dell'azione e torna in campo dopo pochi secondi, annunciando che il calcio di rigore per il Genoa è stato tolto e la decisione precedente annullata.

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  • LA SPIEGAZIONE DI COLLU

    Perché il rigore non è stato più concesso? A spiegarlo è lo stesso Collu al pubblico del Ferraris: secondo il direttore di gara, Kabasele ha mantenuto una "posizione naturale del braccio" al momento di toccare il pallone.

    Il movimento del difensore dell'Udinese è stato dunque considerato congruo nonostante il tocco effettivamente ci sia stato: per questo motivo il Genoa non ha più potuto battere il rigore.

  • DECISIONE GIUSTA?

    La decisione finale di Collu, in realtà, appare piuttosto al limite. Kabasele sembra infatti allargare istintivamente il braccio sinistro dopo il tocco di Colombo, sfiorando il pallone e facendogli cambiare direzione, il tutto prima di ritrarre il braccio stesso. Insomma, i dubbi rimangono. Ma intanto l'Udinese ha tirato un sospiro di sollievo.

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