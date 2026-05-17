Il Milan si gioca la Champions con una coppia d'attacco inedita: Gimenez e Nkunku mai insieme

Max Allegri ha scelto la coppia Nkunku-Gimenez per giocarsi la qualificazione in Champions League. Una coppia inedita, nello specifico. Solamente in Coppa Italia, infatti, i due hanno avuto modo di giocare insieme, tra l'altro nei primissimi giorni di autunno. Da settembre ad oggi, il duo selezionato per l'essenziale gara contro il Genoa non ha mai cominciato una gara dal primo minuto fianco a fianco. E soprattutto non lo ha mai fatto in Serie A.

Tra scelte tecniche differenti, infortuni e assenze, il Milan ha optato sui vari Leao, Pulisic e Fullkrug, con Gimenez e Nkunku utilizzati in ulteriori occasioni. Il francese, ad esempio, è entrato in lungo discorso di turnover, giocando da titolare solamente alcune partite, di cui l'ultima quella persa contro l'Atalanta nonostante il suo goal. Con lui in campo, tra l'altro, la squadra rossonera produce più reti.

Gimenez ha invece disputato titolare la gara persa contro il Sassuolo valida per il 35esimo turno. Entrambi, però, hanno avuto Leao come partner d'attacco, senza riuscire a scendere in campo contemporaneamente dal primo minuto.

Milan-Lecce di settembre è l'unico caso stagionale di Nkunku-Gimenez fianco a fianco, in una netta vittoria rossonera firmata da tutti i suoi attaccanti: il messicano sbloccò la gara al decimo minuto, mentre il collega transalpino raddoppio al 52'. A completare l'opera fu invece Pulisic, in panchina per il match odierno contro il Genoa. Leao, invece, risulta indisponibile causa squalifica (somma di ammonizioni, come Saelemaekers ed Estupinan).