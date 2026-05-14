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AC Milan v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Simone Gambino

Nel gioco delle coppie del Milan i numeri premiano Nkunku: con lui da titolare l'attacco rossonero produce più goal

Serie A
Milan
C. Nkunku

I dati indicano una maggior efficacia dell'attacco rossonero quando Christopher Nkunku è in campo dal primo minuto: nelle 13 presenze da titolare del francese in Serie A sono arrivati 10 goal da parte sua e del suo partner offensivo.

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Dopo 36 giornate di campionato, Massimiliano Allegri non è ancora riuscito a trovare una risposta definitiva alla domanda: "Qual è la miglior coppia d'attacco per il Milan?". Un rebus irrisolto, un cruccio che tormenta il tecnico rossonero, il suo staff e i tifosi milanisti sin dall'inizio della stagione.

Troppo pochi i goal realizzati dagli attaccanti per puntare in alto, decisamente troppo lungo il digiuno realizzativo di molti degli interpreti offensivi del Diavolo: Rafa Leao si è inceppato l'1 marzo, Niclas Fullkrug da gennaio, Christian Pulisic è ancora a secco nel 2026 mentre Santiago Gimenez, complice anche l'infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi 5 mesi, rischia di terminare il campionato con un drammatico zero alla voce goal fatti.

Domenica scorsa, nella disastrosa serata del Milan contro l'Atalanta, si è riaccesa invece la luce di Christopher Nkunku, che si è sbloccato dopo 3 mesi di digiuno. Il francese, dal suo ingresso in campo nella ripresa al posto di Loftus-Cheek, è stato per distacco il migliore dei rossoneri: una traversa colpita, un rigore procurato e poi trasformato, un paio di spunti individuali di qualità.


  • GENOA-MILAN: SCALPITA NKUNKU

    Ed è per la brillantezza mostrata contro la Dea che Christo ora avanza la sua candidatura in vista della trasferta decisiva di Genova: ad oggi è lui il favorito, insieme a Fullkrug, per guidare l'attacco rossonero nel match contro il Genoa. Nkunku ritroverebbe una maglia da titolare dopo i 45 minuti sottotono contro il Sassuolo e il cambio all'intervallo con Athekame, dettato in realtà più da motivi tattici vista l'inferiorità numerica del Milan a causa del rosso a Tomori. Una coppia quasi inedita quella composta dal francese e da Fullkrug, in campo dall'inizio insieme solo una volta in stagione, nella sconfitta di Napoli.

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  • CON LUI DA TITOLARE L'ATTACCO È PIÙ EFFICACE

    Eppure, analizzando tutte le coppie d'attacco schierate dal primo minuto da Allegri, emerge un dato interessante, che sottolinea l'utilità di Nkunku nella produzione offensiva dei rossoneri: nelle 13 partite in cui l'ex Chelsea ha giocato dal primo minuto, soffermandoci solo sulle reti realizzate dagli attaccanti, sono arrivati 10 goal da parte sua e del suo partner di reparto. Quattro goal in coppia con Leao (in 8 gare), tre con Pulisic (in 2 giornate), altrettanti quando Allegri lo ha schierato in coppia con Loftus-Cheek (contro Bologna e Pisa).

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  • I DATI PREMIANO NKUNKU

    L'efficacia della coppia d'attacco titolare del Milan, quando tra i due davanti viene schierato Nkunku, è dello 0,77 goal a partita: decisamente il dato più alto se comparato all'incidenza di Pulisic (0,5), Leao (0,42) e Gimenez (0,55). Numeri che non rappresentano una verità assoluta ma che evidenziano come il francese sia probabilmente il giocatore che meglio riesce a relazionarsi con i suoi compagni di reparto, ad integrarsi nel gioco di Allegri, ad alzare il tasso di pericolosità dell'attacco milanista. Nel buio totale in cui si trova il Milan oggi, una piccola luce alla quale Allegri può provare ad aggrapparsi per non mandare in fumo la qualificazione alla prossima Champions League.

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