Nel gioco delle coppie del Milan i numeri premiano Nkunku: con lui da titolare l'attacco rossonero produce più goal

Dopo 36 giornate di campionato, Massimiliano Allegri non è ancora riuscito a trovare una risposta definitiva alla domanda: "Qual è la miglior coppia d'attacco per il Milan?". Un rebus irrisolto, un cruccio che tormenta il tecnico rossonero, il suo staff e i tifosi milanisti sin dall'inizio della stagione.

Troppo pochi i goal realizzati dagli attaccanti per puntare in alto, decisamente troppo lungo il digiuno realizzativo di molti degli interpreti offensivi del Diavolo: Rafa Leao si è inceppato l'1 marzo, Niclas Fullkrug da gennaio, Christian Pulisic è ancora a secco nel 2026 mentre Santiago Gimenez, complice anche l'infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi 5 mesi, rischia di terminare il campionato con un drammatico zero alla voce goal fatti.

Domenica scorsa, nella disastrosa serata del Milan contro l'Atalanta, si è riaccesa invece la luce di Christopher Nkunku, che si è sbloccato dopo 3 mesi di digiuno. Il francese, dal suo ingresso in campo nella ripresa al posto di Loftus-Cheek, è stato per distacco il migliore dei rossoneri: una traversa colpita, un rigore procurato e poi trasformato, un paio di spunti individuali di qualità.



