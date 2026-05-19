Gazzetta dello Sport - Lite in campo tra Locatelli e Vlahovic, la Juventus decide di multarli

La sfida di domenica scorsa contro la Fiorentina ha lasciato in eredità alla Juventus non solo una pesante sconfitta interna che potrebbe aver compromesso definitivamente le sue speranze di Champions, ma anche un acceso diverbio tra due dei protagonisti in campo: Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli.
Le immagini dello scambio di battute tra i due sono diventate immediatamente virali in rete e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha deciso di non far finta di nulla.
Per entrambi i giocatori, infatti, è scattata una sanzione.