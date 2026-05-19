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Leonardo Gualano

Gazzetta dello Sport - Lite in campo tra Locatelli e Vlahovic, la Juventus decide di multarli

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Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus ha deciso di multare Locatelli e Vlahovic dopo il diverbio durante la sfida con la Fiorentina.

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La sfida di domenica scorsa contro la Fiorentina ha lasciato in eredità alla Juventus non solo una pesante sconfitta interna che potrebbe aver compromesso definitivamente le sue speranze di Champions, ma anche un acceso diverbio tra due dei protagonisti in campo: Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli.

Le immagini dello scambio di battute tra i due sono diventate immediatamente virali in rete e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha deciso di non far finta di nulla.

Per entrambi i giocatori, infatti, è scattata una sanzione.

  • UN DIVERBIO PLATEALE

    Quello che ha visto protagonisti Vlahovic e Locatelli è stato un diverbio molto plateale, al punto che non è sfuggito agli smartphone di molti spettatori.

    Nel video diventato subito virale, si vede il centrocampista urlare qualcosa al compagno di squadra, il quale risponde con un gesto eloquente.

    Una situazione che ha raccontato della tensione del momento e che non è piaciuta al club bianconero.

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  • ENTRAMBI MULTATI

    Secondo quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti della Juventus e il tecnico Luciano Spalletti hanno deciso di comune accordo di punire sia Vlahovic che Locatelli.

    Ai due giocatori, infatti, è stata comminata una multa.

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  • UN SEGNALE ALLA SQUADRA

    La decisione della Juventus e di Spalletti di usare il pugno duro con Vlahovic e Locatelli ha uno scopo ben preciso.

    In questo modo, infatti, si sarebbe voluto mandare un segnale forte a tutta la squadra in vista del prossimo decisivo derby con il Torino.

    Per la Juventus la strada che conduce alla Champions League si è fatta terribilmente in salita, ma l'obiettivo è avere fino alla fine un gruppo unito che ce la metta tutta per quella che è diventata un'impresa.

    Vlahovic e Locatelli sono considerati due leader dello spogliatoio e a loro è stato chiesto di dare il buon esempio.

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