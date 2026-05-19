Gazzetta dello Sport - Lite in campo tra Locatelli e Vlahovic, la Juventus decide di multarli

La decisione della Juventus e di Spalletti di usare il pugno duro con Vlahovic e Locatelli ha uno scopo ben preciso.

In questo modo, infatti, si sarebbe voluto mandare un segnale forte a tutta la squadra in vista del prossimo decisivo derby con il Torino.

Per la Juventus la strada che conduce alla Champions League si è fatta terribilmente in salita, ma l'obiettivo è avere fino alla fine un gruppo unito che ce la metta tutta per quella che è diventata un'impresa.

Vlahovic e Locatelli sono considerati due leader dello spogliatoio e a loro è stato chiesto di dare il buon esempio.