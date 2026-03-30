Gattuso lancia l'Italia: "Con orgoglio e sofferenza Mondiali possibili, non andarci sarebbe una mazzata"

"Le polemiche su Dimarco & co. sono stupidaggini: siamo stati stupidi noi a farci male da soli. Abbiamo sempre saputo che la Bosnia è di qualità, fisica, ti fa soffrire e sa giocare. c'è grande rispetto, può sempre metterti in difficoltà e sa quello che deve fare".





"Quella che è venuta fuori non è la verità, i calciatori sanno bene che tra Galles e Bosnia non c'è differenza. Federico è stato bravissimo quando ha parlato, era lì con i suoi familiari. Non è successo niente".