Gattuso lancia l'Italia: "Con orgoglio e sofferenza Mondiali possibili, non andarci sarebbe una mazzata"

Manca sempre meno alla sfida che potrebbe riportare l'Italia alla fase finale dei Mondiali dopo 12 anni: gli azzurri martedì sera si giocheranno il pass iridato in Bosnia, nella finale del percorso A dei Playoff.
Sfida a Dzeko e compagni, carnefici del Galles con annesse polemiche per l'esultanza di alcuni azzurri pizzicati dalle telecamere al termine della sequenza dei rigori che ci ha fatto conoscere il nome della prossima avversaria.
Gennaro Gattuso,alla vigilia del match in programma nel catino di Zenica, ha risposto alle domande dei giornalisti: ecco le sue parole proferite a Sky e in conferenza stampa.