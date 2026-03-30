Barbarez alla vigilia di Bosnia-Italia avvisa gli azzurri: "Se vinciamo 1-0 parcheggiamo l'autobus, per noi è più importante"

Bosnia-Italia sarà una partita che in un modo o nell'altro cambierà la storia delle due Nazionali, soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa, che non sono così abituati a disputare una competizione come il Mondiale.





E Sergej Barbarez ha sottolineato l'importanza della partita in programma domani a Zenica: "Ci sono tante emozioni per l'Italia, è molto importante, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante".

Sulle condizioni della squadra, il ct si è espresso così: "Tutti stanno bene tranne l'allenatore, che ha perso la voce. Abbiamo avuto tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine".





Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa.