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Barbarez Bosnia pokerGetty
Andrea Ajello

Barbarez alla vigilia di Bosnia-Italia avvisa gli azzurri: "Se vinciamo 1-0 parcheggiamo l'autobus, per noi è più importante"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia
S. Barbarez

Il commissario tecnico della Bosnia Barbarez si prepara a sfidare l'Italia: "Dovremo avere coraggio e preparare un piano B e un piano C".

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Bosnia-Italia sarà una partita che in un modo o nell'altro cambierà la storia delle due Nazionali, soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa, che non sono così abituati a disputare una competizione come il Mondiale.


E Sergej Barbarez ha sottolineato l'importanza della partita in programma domani a Zenica: "Ci sono tante emozioni per l'Italia, è molto importante, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante".

Sulle condizioni della squadra, il ct si è espresso così: "Tutti stanno bene tranne l'allenatore, che ha perso la voce. Abbiamo avuto tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine".


Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

  • "GIOCATORI CON CRAMPI MA NON SONO USCITI"

    Barbarez inquadra quelli che devono essere i punti di forza della Bosnia: "Il primo compito di questa Nazionale era di restituire velocità e corsa, ci siamo riusciti con la selezione dei giocatori. Ci è mancata la volontà che abbiamo ottenuto a novembre, con Romania e Austria. Una nazionale così piccola senza la corsa non può andare avanti. Alcuni giocatori hanno avuto i crampi ma non sono usciti. Per me è fondamentale".



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  • "DOVREMO AVERE CORAGGIO"

    "Cosa attendersi dall'Italia? Non voglio parlare di questo, uno si può preparare ma l'avversario ti sorprende. È importante preparare un piano B e un piano C", ha analizzato il tecnico sulle questioni strettamente di campo.


    E su come fare l'impresa battendo l'Italia ha aggiunto: "Dovremo avere abbastanza coraggio, curando i dettagli. Non bisogna creare una situazione di panico, avere un po' di fortuna e segnare qualche goal".

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  • "SE VINCIAMO 1-0? PARCHEGGIAMO L'AUTOBUS"

    Barbarez sulle strategie che adotterà domani la sua Nazionale scherza: "Cosa facciamo se vinciamo 1-0? Parcheggiamo l'autobus davanti alla porta. E se perdiamo 1-0? Lo parcheggiamo dall'altra parte".


    La Bosnia andrà con la continuità come confermato dal ct:"Già da un anno e mezzo giochiamo con un sistema che corrisponde a quello che possiamo fare. Non so se è un momento di fare esperimenti".

  • "GIOCO LENTO? NON IMPORTA COSA DICONO"

    In merito ad alcuni commenti secondo cui il gioco della Bosnia sarebbe troppo lento, il ct ha risposto: "La preparazione alla partita include anche l'analisi di come si gioca. Ora, chi ha detto che cosa è meno importante. Quello che conta sono i miei giocatori e come si andrà a giocare domani. Non importa cosa pensano gli altri o quello che ha detto l'avversario".

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