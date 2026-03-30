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Edin Dzeko BosniaGetty Images
Andrea Ajello

Dzeko 'risponde' a Dimarco prima di Bosnia-Italia: "Mi ha scritto, se hanno paura di giocare in Galles qualcosa non funziona"

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Bosnia ed Erzegovina vs Italia
E. Dzeko

Edin Dzeko in conferenza stampa alla vigilia della finale playoff contro l'Italia è tornato sull'esultanza degli azzurri: "Abbiamo visto tutti quello che è successo, con i social tutto diventa normale, si ingigantisce come questa".

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Il giorno prima della finale playoff tra Bosnia e Italia, Edin Dzeko è intervenuto in conferenza stampa.


Il centravanti della Nazionale bosniaca ha parlato approfonditamente dell'esultanza dei giocatori italiani quando hanno scoperto che avrebbero affrontato la Bosnia invece che il Galles in finale.

  • "DIMARCO MI HA SCRITTO, NON CI SONO PROBLEMI"

    Sull'esultanza dei giocatori azzurri: "Meno male che il focus si è spostato dall'altra parte, è normale. Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole. Bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social network, perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione. Però per me è tutto normale". Dzeko ha anche svelato il messaggio dell'ex compagno di squadra: "Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto 'di che parliamo', non ci sono problemi".

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  • "SE L'ITALIA HA PAURA DI GIOCARE IN GALLES QUALCOSA NON FUNZIONA"

    L'attaccante bosniaco però, tornando sul tema, non si spiega l'episodio: "L'Italia non voleva giocare in Galles, non so perché. Noi siamo andati lì, senza paura, e abbiamo vinto. Non so perché l'Italia deve avere paura di Galles o Bosnia. È una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali, se ha paura di giocare in Galles qualcosa non funziona.  Forse dobbiamo vedere anche in questo modo che possono soffrire in questa partita. Si giocano tanto dopo due Mondiali persi. Vuol dire che hanno paura".


    Dzeko ha aggiunto: "Abbiamo visto tutti quello che è successo. Ti dico sinceramente che è una cosa normalissima. Come ho detto prima tutti noi abbiamo le preferenze. Forse la mia era dinon giocare contro l'Italia in questa finale. Non posso esultare perché ci gioco contro. Però ovviamente oggi bisogna essere attenti, con i social tutto diventa normale, si ingigantisce come questa. L'abbiamo vista.

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  • "CONOSCO BENE L'ITALIA"

    "Sono passati 20 anni dal mio gol alla Turchia, il primo in nazionale, questo significa che la carriera di un giocatore passa in fretta e bisogna godersi ogni momento" ha detto l'ex Inter". Sulla partita di domani invece: "Io conosco bene la nazionale italiana, con alcuni giocatori sono stato a Roma, all'Inter e alla Fiorentina. Ci conosciamo bene, loro hanno analizzato anche il nostro modo di giocare".

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