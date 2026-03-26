Wales BosniaGetty
Vittorio Rotondaro

Galles-Bosnia 3-5 dcr: Dzeko risponde a James, gli uomini di Barbarez sfideranno l'Italia in finale dopo il successo ai rigori

Galles vs Bosnia ed Erzegovina
La Bosnia beffa il Galles a Cardiff: James e Dzeko a segno nei tempi regolamentari, ai rigori Johnson e Neco Williams condannano i britannici.

Sarà la Bosnia la sfidante dell'Italia nella finale del playoff mondiale.

Martedì sera a Zenica saranno Dzeko e compagni a duellare con gli azzurri per un posto tra le 48 nazionali che in estate prenderanno parte ai Mondiali nordamericani.

Beffa tremenda per il Galles, raggiunto nel finale e poco lucido dal dischetto degli undici metri nella sequenza conclusiva.

  • PRIMO TEMPO

    A fare la partita è il Galles, al contrario di una Bosnia molto più attenta a difendersi in massa e a cercare di guadagnare campo con le ripartenze.

    L'occasione da goal più nitida della prima frazione capita sul sinistro di Wilson che, al 22', va a un passo dal vantaggio: la conclusione a giro si stampa sul palo a portiere battuto.

    Quello dei britannici è però un dominio alquanto sterile, privo di sbocchi concreti e condizionato dall'atteggiamento ultra prudente di Dzeko e compagni.

  • SECONDO TEMPO

    La ripresa si apre con l'esplosione del pubblico di casa, al settimo cielo per la rete di Daniel James: Tahirovic sbaglia il retropassaggio e lancia l'ex Manchester United che, di controbalzo e dalla lunga distanza, fulmina Vasilj. Decisivo lo scivolone del portiere che perde l'appoggio poco prima di tentare la parata.

    L'altro James, Jordan, si fa male e deve lasciare il campo: condizioni da valutare in vista della finale.

    Daniel James flirta con la doppietta (è la traversa a dirgli di 'no'), mentre nell'altra area è Darlow a effettuare una parata clamorosa sul colpo di testa a botta sicura di Demirovic.

    Il Galles corre qualche rischio di troppo e finisce per subire il pareggio: stavolta Darlow sbaglia completamente l'uscita sul corner di Alajbegovic e permette a Dzeko di siglare l'1-1 a ridosso del triplice fischio.

  • SUPPLEMENTARI

    Barbarez toglie un esausto Dzeko che, dalla panchina, applaude il connazionale Muharemovic per il grande salvataggio sul rigore in movimento di un incredulo Wilson. Ora il riferimento offensivo della Bosnia è Demirovic: suo il tentativo che si infrange sull'esterno della rete da buona posizione. Fino al 120' non succede praticamente più nulla: si va ai calci di rigore.

  • RIGORI

    Demirovic si fa subito ipnotizzare da Darlow, ma gli errori di Johnson (mira troppo alta) e Neco Williams (parata di Vasilj) gelano il pubblico di Cardiff che deve rinunciare alla possibilità di giocarsi l'approdo ai Mondiali nell'ultimo atto contro l'Italia. Di Alajbegovic (presente nella classifica della NXGN 2026) la trasformazione decisiva che manda avanti la Bosnia.

  • TABELLINO GALLES-BOSNIA

    Marcatori: 51' D. James (G), 86' Dzeko (B)

    Sequenza calci di rigore: Demirovic (B) parato, Wilson (G) goal, Tabakovic (B) goal, Harris (G) goal, Basic (B) goal, Johnson (G) alto, Hadziametovic (B) goal, N. Williams (G) parato, Alajbegovic (B) goal

    GALLES (4-2-3-1): Darlow; N. Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ampadu, J. James (56' Cullen); Brooks (74' Harris), Wilson, D. James (84' Thomas); Johnson. Ct. Bellamy.

    BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac (62' Alajbegovic); Memic (74' Burnic), Tahirovic (61' Basic), Bajraktarevic, Sunjic (78' Tabakovic), Dedic (112' s.t.s. Gigovic); Dzeko (91' p.t.s. Hadziametovic), Demirovic. Ct. Barbarez.

    Arbitro: Kovacs (Romania)

    Ammoniti: Memic (B), Demirovic (B), Kolasinac (B), Cullen (G), Dzeko (B)

    Espulsi: -