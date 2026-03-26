Galles-Bosnia 3-5 dcr: Dzeko risponde a James, gli uomini di Barbarez sfideranno l'Italia in finale dopo il successo ai rigori

Marcatori: 51' D. James (G), 86' Dzeko (B)
Sequenza calci di rigore: Demirovic (B) parato, Wilson (G) goal, Tabakovic (B) goal, Harris (G) goal, Basic (B) goal, Johnson (G) alto, Hadziametovic (B) goal, N. Williams (G) parato, Alajbegovic (B) goal
GALLES (4-2-3-1): Darlow; N. Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ampadu, J. James (56' Cullen); Brooks (74' Harris), Wilson, D. James (84' Thomas); Johnson. Ct. Bellamy.
BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac (62' Alajbegovic); Memic (74' Burnic), Tahirovic (61' Basic), Bajraktarevic, Sunjic (78' Tabakovic), Dedic (112' s.t.s. Gigovic); Dzeko (91' p.t.s. Hadziametovic), Demirovic. Ct. Barbarez.
Arbitro: Kovacs (Romania)
Ammoniti: Memic (B), Demirovic (B), Kolasinac (B), Cullen (G), Dzeko (B)
Espulsi: -