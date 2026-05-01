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Frosinone fansGetty Images
Stefano Silvestri

Frosinone promosso in Serie A se: cosa serve contro il Mantova e le combinazioni con il risultato del Monza

Serie B
Frosinone
Mantova
Frosinone vs Mantova
Monza

Il Frosinone è balzato al secondo posto grazie alla vittoria contro la Juve Stabia e alla sconfitta del Monza a Mantova, e ora ha il destino nelle proprie mani: cosa servirà all'ultima giornata.

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Ora il Frosinone ha il destino nelle proprie mani. E il merito è di quello che è accaduto in una trentasettesima e penultima giornata di Serie B che, in vetta, ha avuto risvolti imprevedibili e addirittura incredibili.

Se il Venezia è stato promosso grazie al 2-2 in casa dello Spezia, alle sue spalle è accaduto di tutto: il Frosinone ha vinto in casa della Juve Stabia mentre il Monza perdeva a Mantova, staccando proprio i brianzoli e balzando al secondo posto della classifica in solitaria.

Cosa servirà dunque al Frosinone per conquistare la promozione in Serie A all'ultima giornata, allo Stirpe proprio contro il Mantova? Le combinazioni con il risultato del Monza, impegnato sempre in casa contro l'Empoli.

  • LA CLASSIFICA DELLA SERIE B

    Questa è la classifica della Serie B a una giornata dalla fine, per quanto riguarda le primissime posizioni:

    1. Venezia 79 punti

    2. Frosinone 78 punti

    3. Monza 75 punti

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  • FROSINONE IN SERIE A SE...

    -Batte il Mantova

    -Pareggia contro il Mantova

    -Perde contro il Mantova ma il Monza non batte l'Empoli

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  • COSA SERVE AL FROSINONE PER ANDARE IN SERIE A

    Il Frosinone tornerà in Serie A dopo due stagioni di purgatorio con una semplice vittoria contro il Mantova, a prescindere dal risultato del Monza contro l'Empoli: vincendo chiuderà infatti la stagione regolare davanti ai brianzoli, potendo di conseguenza iniziare i festeggiamenti.

    Anche con un pareggio il Frosinone sarà certo di tornare nella massima serie: con questo scenario manterrà infatti almeno un punto di vantaggio sul terzo posto del Monza, a prescindere dal risultato della squadra di Bianco.

    E con una sconfitta? Qui la situazione si complicherebbe: il Frosinone dovrebbe sperare in una mancata vittoria da parte del Monza, che battendo l'Empoli aggancerebbe i ciociari al secondo posto e andrebbe in Serie A grazie agli scontri diretti favorevoli (2-2 allo U-Power Stadium, 1-0 allo Stirpe).

  • IL REGOLAMENTO DELLA SERIE B

    Questo è infatti il regolamento della Serie B per quanto riguarda un arrivo a pari punti di due o più squadre:

    "In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

    a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

    b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

    c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

    d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

    e) del sorteggio".

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