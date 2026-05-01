Frosinone promosso in Serie A se: cosa serve contro il Mantova e le combinazioni con il risultato del Monza

Ora il Frosinone ha il destino nelle proprie mani. E il merito è di quello che è accaduto in una trentasettesima e penultima giornata di Serie B che, in vetta, ha avuto risvolti imprevedibili e addirittura incredibili.

Se il Venezia è stato promosso grazie al 2-2 in casa dello Spezia, alle sue spalle è accaduto di tutto: il Frosinone ha vinto in casa della Juve Stabia mentre il Monza perdeva a Mantova, staccando proprio i brianzoli e balzando al secondo posto della classifica in solitaria.

Cosa servirà dunque al Frosinone per conquistare la promozione in Serie A all'ultima giornata, allo Stirpe proprio contro il Mantova? Le combinazioni con il risultato del Monza, impegnato sempre in casa contro l'Empoli.