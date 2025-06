Flamengo-Esperance Tunisi 2-0, pagelle e tabellino: i brasiliani rispondono al Chelsea, decidono De Arrascaeta e Araujo

Il Flamengo supera 2-0 l’Esperence Tunisi e mette in cascina i suoi primi punti nel Mondiale per Club: decidono De Arrascaeta ed Araujo.

Tutto secondo pronostico. Il Flamengo supera l’Esperance Tunisi ed inizia nel migliore dei modi il suo cammino nel Mondiale per Club.

Una sfida, quella che si è giocata al Lincoln Financial Field di Filadelfia, che per lunghi tratti ha visto una sola squadra in campo, il canovaccio è infatti stato fin da subito molto chiaro: i brasiliani chiamati a fare gioco, la compagine tunisina invece propensa ad aspettare per poi tentare di ripartire.

Un piano di gioco probabilmente ovvio, quello pensato da Kanzari, ma la notevole differenza dal punto di vista qualitativo tra le due squadre ha fatto sì che una buona porzione di primo tempo si sia di fatto giocata in un’unica metà campo. Il Flamengo domina sotto il profilo del gioco e del palleggio, ma la sua è una supremazia abbastanza sterile.

L'articolo prosegue qui sotto

Per il goal che apre le marcature bisogna attendere il 17’ ed una bella azione combinata: cross dalla destra di Varela, Araujo appoggia di prima in area per De Arrascaeta che, posizionato all’altezza del dischetto del rigore, non ha problemi nel battere di destro Ben Said.

Avanti di un goal il Flamengo, dopo essere andato vicino al raddoppio con Gerson, rallenta in maniera vistosa, dando all’Esperance la possibilità di affacciarsi per le prime volte nei pressi dell’area avversaria, ma il finale di frazione è comunque ancora di marca brasiliana, con Pedro e Gerson che cercano invano la rete che potrebbe valere il doppio vantaggio.

Nelle prime battute della ripresa, l’Esperance dà l’impressione di voler alzare il proprio baricentro, ma a creare pericoli è ancora il Flamengo che, nel giro di pochi secondi, al 52’ per due volte va vicino al goal con Pedro.

Quella del secondo tempo è una gara certamente più aperta ed equilibrata, tanto che Belaili riesce a creare un paio di pericoli, chiamando Rossi anche ad un intervento non semplice, tuttavia il ‘Mengão’ nel momento più delicato riesce a trovare la rete che di fatto chiude i giochi con 20’ di anticipo: invenzione di Jorginho per Luiz Araujo che, dall’interno dell’area, lascia partire un sinistro a giro e batte Ben Said.

Esordio al Mondiale per Club con vittoria dunque per il Flamengo che raggiunge il Chelsea in vetta al Gruppo D. Le due squadre si affronteranno nella prossima uscita in una partita che metterà in palio i punti che potrebbero valere il passaggio del turno, mentre l’Esperence cercherà il riscatto contro il Los Angeles FC.