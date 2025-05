Fasce sorteggio Champions 2025, in quali sono le italiane? Contro chi possono giocare Inter e Napoli

Champions League 2025/2026, quali squadre possono sfidare le quattro italiane? Vediamo tutte le fasce e le possibili avversarie del girone.

Dal 2024/2025 la Champions League ha 36 squadre qualificate al girone unico. Abbandonati gli otto gruppi, il nuovo formato europeo vede una fase campionato in cui ogni squadra affronta otto colleghe per accumulare punti ed ottenere un pass per gli ottavi o al massimo per i playoff.

Chiusa la Champions League 24/25 con la finale tra Inter e PSG, è tempo di pensare al sorteggio di agosto che definirà quali saranno le otto partite per ogni squadra. Fino ad allora, e in particolare, al 28 del mese, i tifosi di ogni team qualificato discutono sulle possibili avversarie.

Ogni squadra tra le 36 qualificate viene inserita in una delle fasce per il sorteggio, che porterà a due avversarie per ognuna delle quattro create (nove team ciascuna). Dunque, in quali sono inserite le italiane e chi possono affrontare nel girone di Champions al via a metà settembre?