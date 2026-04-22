"Fame" da Doblete: l'Inter impara dai suoi errori e vola in finale di Coppa Italia

"Il nostro segreto? Il gruppo, l'unità della società che ci ha sostenuto dall'inizio. I tifosi in questo stadio - ha detto Chivu nel dopogara di Inter-Como - È stato fatto un grande lavoro, ci abbiamo creduto. Se lo meritano, è da anni che ci mettono la faccia e cercano di essere competitivi. Non hanno mai mollato di un centimetro il sogno. Non abbiamo ancora raggiunto niente, ma siamo nelle condizioni di sognare. Ora abbiamo la possibilità di raggiungere due dei nostri obiettivi".



