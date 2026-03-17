Fabregas vince il Premio Bearzot: prima volta per un allenatore straniero

"Fabregas merita davvero questo premio - ha detto Gravina - è la scelta giusta. Con lui premiamo la qualità, ma anche la formazione, perché sta facendo vedere cose straordinarie alla guida del Como e perché è uno studioso di calcio che ha scelto proprio l'Italia per perfezionare la sua formazione, conseguendo il Master al Corso Uefa Pro a Coverciano".

"Oltre ad essere una persona diretta, nella sua carriera da allenatore non ha accettato scorciatoie, caratteristica che più lo accomuna a Enzo Bearzot, imponendosi nel grande calcio con la forza dei risultati e ancor più con la forza delle prestazioni".