Fabregas vince il Premio Bearzot: prima volta per un allenatore straniero

Cesc Fabregas ha vinto il Premio Bearzot, ma la notizia assume ancor più rilevanza per un ulteriore motivo.
Si tratta infatti della prima volta che ad aggiudicarsi il riconoscimento - promosso dall'Unione sportiva Acli insieme alla FIGC - sia un allenatore straniero, a riprova di quanto lo spagnolo stia facendo mirabilie col suo Como, al momento al quarto posto e qualificato per la prossima Champions League.
Parole d'elogio rivolte al tecnico dei lariani anche da Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio.