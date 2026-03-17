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Cesc Fabregas ComoGetty Images
Claudio D'Amato

Fabregas vince il Premio Bearzot: prima volta per un allenatore straniero

Prima volta per un tecnico straniero: Cesc Fabregas, protagonista col suo Como, si è aggiudicato il Premio Bearzot promosso dalla FIGC. Gravina: "Qualità e formazione scegliendo di perfezionarsi in Italia". Riconoscimento alla carriera a Capello.

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Cesc Fabregas ha vinto il Premio Bearzot, ma la notizia assume ancor più rilevanza per un ulteriore motivo.

Si tratta infatti della prima volta che ad aggiudicarsi il riconoscimento - promosso dall'Unione sportiva Acli insieme alla FIGC - sia un allenatore straniero, a riprova di quanto lo spagnolo stia facendo mirabilie col suo Como, al momento al quarto posto e qualificato per la prossima Champions League.

Parole d'elogio rivolte al tecnico dei lariani anche da Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio.

  • "ALLENATORE GIOVANE MA GIÁ BRILLANTE"

    "Tecnico giovane ma già brillante dopo essere stato straordinario calciatore, rappresenta una delle novità in panchina più significative a livello internazionale - recita la motivazione della giuria, che ha stabilito come Fabregas fosse meritevole del Premio Bearzot, che come evidenzia l'ANSA gli sarà consegnato nelle prossime settimane - Al Como ha dato forma concreta ad un sogno glamour grazie al bel gioco e a una serie di risultati mai colti prima in riva al Lago".

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  • GRAVINA: "FABREGAS HA QUALITÁ E FORMAZIONE"

    "Fabregas merita davvero questo premio - ha detto Gravina - è la scelta giusta. Con lui premiamo la qualità, ma anche la formazione, perché sta facendo vedere cose straordinarie alla guida del Como e perché è uno studioso di calcio che ha scelto proprio l'Italia per perfezionare la sua formazione, conseguendo il Master al Corso Uefa Pro a Coverciano".

    "Oltre ad essere una persona diretta, nella sua carriera da allenatore non ha accettato scorciatoie, caratteristica che più lo accomuna a Enzo Bearzot, imponendosi nel grande calcio con la forza dei risultati e ancor più con la forza delle prestazioni". 

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  • PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA A CAPELLO

    Nel corso della cerimonia pro Fabregas, inoltre, è stato attribuito un premio speciale alla carriera a Fabio Capello: a svelare il suo nome è stato Damiano Lembo, presidente dell'US Acli.

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