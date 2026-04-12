Fabregas dopo Como-Inter: "Non so a che posto siamo, non l'ho mai guardato"

"Non so a che posto siamo. Non l'ho guardato mai e non lo guardo adesso, La mia squadra ha dimostrato che è capace, che ha voglia, che ha coraggio. Abbiamo fatto degli errori perché siamo una squadra giovane e che deve crescere, però oggi non ho voglia di parlare di tattica. Oggi il campo ha parlato. Le statistiche di oggi non si vedono spesso contro l'Inter, abbiamo tirato 24-25 volte in porta. Due anni fa avremmo chiesto di fare un'amichevole contro l'Inter, oggi invece abbiamo giocato una partita importante".