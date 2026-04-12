Fabregas dopo Como-Inter: "Non so a che posto siamo, non l'ho mai guardato"

Quella che sembrava essere una serata destinata a diventare da sogno, per il Como si è trasformata in quella dei grandi rimpianti.
Alla compagine lariana infatti, non è bastato portarsi sul 2-0 per avere la meglio su un'Inter che si è poi scatenata completando una clamorosa rimonta che può valere mezzo Scudetto.
Il Como si è arreso incappando una una sconfitta che, non solo ha posto fine ad una lunga serie positiva iniziata a metà febbraio, ma soprattutto gli è costato un quarto posto ora di proprietà di una Juventus che si è spinta a +2.
Cesc Fabregas, parlando ai microfoni di 'DAZN', ha commentato la prova della sua squadra.