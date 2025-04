Europa League, risultati dei quarti: pareggiano tutte, tranne la Lazio

Rangers vs Athletic Bilbao

Tottenham Hotspur vs Francoforte

Lione vs Manchester United

Bodoe/Glimt vs Lazio

Tutto in bilico per approdare alle semifinali di Europa League: tre pareggi su quattro partite, nell'andata vince solo il Bodo/Glimt.

Si chiude con una sola vittoria, quella contro la Lazio, l'andata dei quarti di Europa League. Tra le quattro sfide andate in scena giovedì 10 aprile, infatti, tre partite si sono concluse con un risultato di parità, mentre la squadra di Baroni è caduta in terra norvegese contro il Bodo/Glimt.

Tutte e tre le partite di scena alle 21:00 sono terminate in parità, tra cui Tottenham-Eintracht 1-1. Non è arrivato un successo di platino invece per il Manchester United, raggiungo dal Lione all'ultimo secondo.

Dopo una gara passata quasi interamente in superiorità numerica, alla fine l'Athletic Bilbao era andato in vantaggio contro i Rangers a fine ripresa, prima che il VAR cambiasse la propria decisione (rigore per la squadra basca, sbagliato da Berenguer).