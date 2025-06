Euro25 è la grande chance di Ambrosino: la 9 dell’Italia U21 per diventare grande

La punta di proprietà del Napoli sarà l’attaccante di Nunziata nella kermesse continentale: ecco chi è il 9 degli Azzurrini.

L’Europeo Under 21 è pronto a cominciare. L’Italia di Carmine Nunziata è volata in Slovacchia, dove oggi inizierà l’avventura continentale (qui la guida completa).

Gli Azzurrini avranno da sfidare nel girone, oltre ai padroni di casa, anche Spagna e Romania: l’obiettivo minimo è, chiaramente, quello di superare il turno, andando poi a caccia del sesto titolo.

La rosa a disposizione di Nunziata è di buon livello, nonostante qualche assenza importante; chi sta scaldando i motori, in particolar modo, è Giuseppe Ambrosino, che anche in virtù del forfait di Pio Esposito, sarà il leader designato della Nazionale U21 in questo Europeo 2025.