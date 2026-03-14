Espulsione incredibile per Abqar in Atletico Madrid-Getafe: tocca le parti intime di Sorloth e vede rosso

Sorloth e Abqar sono venuti a contatto nei pressi del centrocampo. E immediatamente è volata qualche scintilla tra l'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid e il centrale della nazionale marocchina, in forza al Getafe.

Abqar è transitato accanto a Sorloth e a un certo punto gli ha messo le mani nelle parti basse, provocando la reazione stizzita dell'avversario che l'ha preso per un braccio trascinandolo a terra.