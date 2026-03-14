Espulsione incredibile per Abqar in Atletico Madrid-Getafe: tocca le parti intime di Sorloth e vede rosso

Ci sono espulsioni ed espulsioni. Per un fallo, per un intervento con la mano, per proteste. E poi c'è l'espulsione che Abdel Abqar, difensore del Getafe, ha rimediato contro l'Atletico Madrid: decisamente insolita.
Al Riyadh Air Metropolitano, il centrale marocchino è stato espulso all'inizio del secondo tempo per aver... toccato le parti intime di Sorloth.
Un episodio che ha quasi dell'incredibile, e che ha lasciato in 10 il Getafe, alla fine sconfitto per 1-0 dall'Atletico, per tutto il resto della partita valida per la ventottesima giornata di Liga.