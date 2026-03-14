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Abqar Sorloth Atletico Madrid GetafeGetty Images
Stefano Silvestri

Espulsione incredibile per Abqar in Atletico Madrid-Getafe: tocca le parti intime di Sorloth e vede rosso

La formazione ospite è rimasta in 10 all'inizio del secondo tempo contro i Colchoneros, in una gara poi persa per 1-0. E il motivo dell'espulsione è stato decisamente insolito.

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Ci sono espulsioni ed espulsioni. Per un fallo, per un intervento con la mano, per proteste. E poi c'è l'espulsione che Abdel Abqar, difensore del Getafe, ha rimediato contro l'Atletico Madrid: decisamente insolita.

Al Riyadh Air Metropolitano, il centrale marocchino è stato espulso all'inizio del secondo tempo per aver... toccato le parti intime di Sorloth.

Un episodio che ha quasi dell'incredibile, e che ha lasciato in 10 il Getafe, alla fine sconfitto per 1-0 dall'Atletico, per tutto il resto della partita valida per la ventottesima giornata di Liga.

  • L'EPISODIO

    Sorloth e Abqar sono venuti a contatto nei pressi del centrocampo. E immediatamente è volata qualche scintilla tra l'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid e il centrale della nazionale marocchina, in forza al Getafe.

    Abqar è transitato accanto a Sorloth e a un certo punto gli ha messo le mani nelle parti basse, provocando la reazione stizzita dell'avversario che l'ha preso per un braccio trascinandolo a terra.

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  • ABQAR ESPULSO

    L'arbitro dell'incontro, MIguel Angel Ortiz Arias, in un primo momento non ha visto quando accaduto tra Abqar e Sorloth. Ma il VAR è intervenuto, richiamandolo al monitor e invitandolo ad assistere al replay dell'episodio.

    Il direttore di gara si è così portato ai bordi del campo e, una volta rientrato sul terreno di gioco, ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di Abqar.

    Se l'è invece cavata Sorloth, a sua volta a rischio espulsione per la reazione nei confronti dell'avversario: nei confronti dell'ex giocatore del Villarreal è stato comminato solamente un cartellino giallo.

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  • "NON VOLEVO TOCCARLO IN QUELLA ZONA"

    Abqar ha provato a spiegare le proprie ragioni al termine della sfida del Metropolitano, intervistato da Movistar:

    “Non era mia intenzione toccare Sorloth in quella zona. Ci siamo scontrati durante la partita, ma non ho mai pensato di toccarlo lì. Giuro che non volevo toccarlo lì. Volevo creare uno contatto come ce ne sono tanti nel calcio. L'arbitro l'ha visto, ma non volevo toccarlo lì. Se guardate il video, non l'ho nemmeno guardato. Volevo toccargli lo stomaco. Non era mia intenzione afferrarlo in quella zona".

    Djené, altro giocatore del Getafe, non si è fatto invece problemi nel criticare il compagno di squadra per quanto accaduto:

    “Non l'ho visto, ma è una cosa orribile. Soprattutto per i ragazzini”.

  • ATLETICO VINCENTE 1-0

    L'Atletico Madrid, alla fine, si è imposto per 1-0 sul Getafe dando continuità alla vittoria di una settimana fa contro la Real Sociedad e a quella infrasettimanale contro il Tottenham, quest'ultima valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'uomo decisivo per regalare i tre punti a Simeone è stato Nahuel Molina, ex terzino dell'Udinese.

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