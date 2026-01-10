Egitto-Costa d'Avorio 3-2, Ndicka torna a Roma. Gasperini può schierarlo contro il Torino

L'Egitto di Salah è l'ultima semifinalista della Coppa d'Africa e contenderà il titolo a Marocco, Senegal e Nigeria: tutte le grandi favorite della vigilia sono ancora in gioco. Tra le squadre eliminate a un passo dai primi quattro posti c'è la Costa d'Avorio di Ndicka, k.o nei quarti contro l'Egitto al termine di una gara equilibrata ma alla fine in favore della squadra nord-africana.

Proprio in virtù della sconfitta, Ndicka tornerà a disposizione di Gasperini per le prossime partite di campionato e di Coppa Italia, evitando così di saltare ulteriori confronti ufficiali della Roma.

Oltre a Ndicka concludono la propria Coppa d'Africa, oramai verso la sua conclusione, anche altri due giocatori di Serie A, ovvero il difensore dell'Atalanta Kossounou e l'attaccante dell'Udinese Bayo.