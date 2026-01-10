Pubblicità
Ndicka Roma Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Egitto-Costa d'Avorio 3-2, Ndicka torna a Roma. Gasperini può schierarlo contro il Torino

La Costa d'Avorio fuori dalla Coppa d'Africa, tornano in Italia oltre a Ndicka anche Bayo dell'Udinese e Kossounou dell'Atalanta.

L'Egitto di Salah è l'ultima semifinalista della Coppa d'Africa e contenderà il titolo a Marocco, Senegal e Nigeria: tutte le grandi favorite della vigilia sono ancora in gioco. Tra le squadre eliminate a un passo dai primi quattro posti c'è la Costa d'Avorio di Ndicka, k.o nei quarti contro l'Egitto al termine di una gara equilibrata ma alla fine in favore della squadra nord-africana.

Proprio in virtù della sconfitta, Ndicka tornerà a disposizione di Gasperini per le prossime partite di campionato e di Coppa Italia, evitando così di saltare ulteriori confronti ufficiali della Roma.

Oltre a Ndicka concludono la propria Coppa d'Africa, oramai verso la sua conclusione, anche altri due giocatori di Serie A, ovvero il difensore dell'Atalanta Kossounou e l'attaccante dell'Udinese Bayo.

  • NDICKA IN CAMPO IN COPPA ITALIA?

    Quale partita contro il Torino disputerà Evan Ndicka? 

    Il difensore della Roma potrebbe in teoria essere già convocato per la Coppa Italia, di scena martedì all'Olimpico, ma sembra più probabile un ritorno da titolare per la sfida di campionato in terra piemontese. 

    Non essendo impegnati in Coppa Italia, Kossounou e Bayo torneranno invece sicuramente nel 21esimo turno di Serie A.

  • LA ROMA CONTRO IL TORINO

    Nonostante l'indisponibilità di Ndicka, ma anche di Hermoso e Mancini nella partita vinta contro il Lecce, la Roma ha dimostrato di sapersi adattare.

    Per questo Ndicka potrebbe partire dalla panchina in Coppa Italia, lasciando spazio a Ghilardi e/o Ziolkowski, in attesa che il difensore torni a guidare la Roma nel prossimo weekend, quando la squadra capitolina affronterà nuovamente il Torino (domenica 18 gennaio alle ore 18:00).

  • IL TABELLONE DI COPPA D'AFRICA

    SEMIFINALI

    Senegal-Egitto

    Marocco-Nigeria

    FINALE 3°-4°

    Senegal/Egitto-Marocco/Nigeria

    FINALE 

    Senegal/Egitto-Marocco/Nigeria

