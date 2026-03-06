Goal.com
Gavi Pedri BarcelonaFC Barcelona
Francesco Schirru

EA Sports FC 24, i migliori giovani centrocampisti per la modalità carriera

Quali sono i giovani centrocampisti che crescono di più nella modalità carriera? Vediamo il rating iniziale e quello potenziale dei top.

Nonostante EA Sports e FIFA si siano staccati, la casa videoludica ha mantenuto le sue modalità più amate, tra cui l'Ultimate Team e la Modalità carriera. Quest'ultima, come ogni anno, vedrà i videogiocatori andare a caccia dei migliori giovani per costruire la propria squadra. 20enni, 19enni, 18enni e 17enni che possono aumentare il proprio rating, ovvero la forza generale all'avvio del gioco, rendendolo uno dei più importanti dell'intero gioco post serie di FIFA, ovvero EA Sports FC 24.

Quali sono i migliori giovani centrocampisti per la modalità carriera di FC 24 (OA = overall attuale, OP = overall potenziale)?

In questa pagina i top divisi per ruolo, con le gemme nascoste che crescono di più in termini di potenziale assoluto.

  • I MIGLIORI GIOVANI CENTROCAMPISTI PER OVERALL

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Musiala20BayernCOC8693
    Pedri20BarcellonaCC8692
    Wirtz20BayerCOC8591
    Bellingham20Real MadridCC8691
    Gavi18BarcellonaCC8390
    Gabri Veiga21Al-AhliCC7889
    Camavinga20Real MadridCDC8289
    Simons20LipsiaCOC7989
    Zaire-Emery17PSGCC7588
    Miretti19JuventusCC7588
    Arda Guler18Real MadridCOC7788
    Baldanzi20EmpoliCOC7787
    Nusa18BruggeES6887
    Duranville17DortmundES6687
    Yeremy Pino20VillarrealES7987
    Adeyemi21DortmundES8087
    Gravenberch21LiverpoolCC7987
    Lahmadi18TolosaCC6586
    Bajcetic18LiverpoolCDC7286
    Pafundi17UdineseCOC6786
    Doué18RennesCOC7186
    Chaibi20EintrachtES7586
    Prestianni17VelezED7086
    Wanner17ElversbergCOC6386
    Bynoe-Gittens18DortmundES7186
    Bischof18HoffenheimCOC6686
    Romeo Lavia19ChelseaCDC7386
    Baturina20Dinamo ZagabriaCC7486
    Schjelderup19NordsjaelllandES7186
    El Khannouss19GenkCOC7186
    Rovella21LazioCC7786
    Ricci21TorinoCDC7686
    Cherki19LioneCOC7586
  • Stefan Bajcetic Liverpool 2022-23Getty

    I MIGLIORI GIOVANI PER POTENZIALE

    NomeEtàSquadraPO.OAOPOP
    Miller17MotherwellCM5985+26
    Wanner17ElversbergCAM6386+23
    Miley17NewcastleCM6385+22
    Duranville17DportmundLM6687+21
    Bischof18HoffenheimCAM6686+20
    Pafundi17UdineseCAM6786+19
    Nusa18BruggeLM6887+19
    Patino19SwanseaCM6885+17
    Prestianni17VelezRM7086+16
    Joao Neves18BenficaCM6985+16
    Pablo Torre20GironaCAM7085+15
    Doue18RennesCAM7186+15
    Kozlowski19VitesseLM7085+15
    Schjelderup19NordsjaellandLM7186+15
    El Khannouss19GenkCAM7186+15
    Bynoe-Gttens19DortmundLM7186+15
    Bajcetic18LiverpoolCDM7286+14
    Savio19GironaRM7185+14
    Iling-Junior19JuventusLM7185+14
    Vermeeren18AntwerpCDM7285+13
    Lavia19ChelseaCDM7386+13
    Zaire-Emery17PSGCM7588+13
    Miretti20JuventusCM7488+13
    Baturina20ZagabriaCM7486+12
     
  • Kobbie Mainoo Manchester United 2023-24Getty Images

    MIGLIORI CENTROCAMPISTI DIFENSIVI

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Camavinga20Real MadridCDC8289
    Zaire-Emery17PSGCDC7588
    Lahmadi18TolosaCDC6586
    Rovella21LazioCDC7786
    Bajcetic18LiverpoolCDC7286
    Romeo Lavia19ChelseaCDC7386
    Vermeeren18AntwerpCDC7286
    Miley17NewcastleCDC6385
    Barrios20Atletico MadridCDC7485
    Caicedo21ChelseaCDC8085
    Gray17LeedsCDC6685
    Patino19SwanseaCDC6885
    Vos18AjaxCDC6584
    Prati19CagliariCDC7084
    Tahirovic20AjaxCDC7084
    Mainoo18Man UnitedCDC6284
    Mbamba18BayerCDC6484
    Varela21PortoCDC7684
    Sforza21Newell'sCDC7084
    Santos19NottinghamCDC7084
    Javi Guerra20ValenciaCDC7184
    Asllani21InterCDC7484
    Martel21ColoniaCDC7484
  • Pafundi Italia U20Getty

    MIGLIORI CENTROCAMPISTI OFFENSIVI

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Musiala20BayernCOC8693
    Wirtz20LeverkusenCOC8591
    Bellingham20Real MadridCOC8691
    Veiga21Al AhliCOC7889
    Simons20LipsiaCOC7989
    Miretti19JuventusCOC7588
    Arda Guler18Real MadridCOC7788
    Baldanzi20EmpoliCOC7787
    Schjelderup19NordsjaellandCOC7287
    Pafundi17UdineseCOC6786
    Doué18RennesCOC7186
    Prestianni17VelezCOC7086
    Wanner17ElversbergCOC6386
    Bischof18HoffenheimCOC6686
    Baturina20ZagabriaCOC7486
    El Khannouss19GenkCOC7586
    Cherki19LioneCOC7586
    Echeverri17River PlateCOC7485
    Gloukh19SalisburgoCOC7385
    Miley17NewcastleCOC6385
    Gray17LeedsCOC6685
    Torre20GironaCOC7085
    Matheus Franca19Crystal PalaceCOC6885
     
  • MIGLIORI CENTROCAMPISTI CENTRALI

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Pedri20BarcellonaCC8692
    Gavi18BarcellonaCC8390
    Joao Neves18BenficaCC7187
    Gravenberch21LiverpoolCC7987
    Chaibi20EintrachtCC8586
    Miller16MotherwellCC5985
    Bove21RomaCC7485
    Elliott20LiverpoolCC7785
    De Amorim18BordeauxCC6384
    Ndour18PSGCC6884
    Ouedraogo17SchalkeCC6384
    Land17PSVCC6284
    Bergvall17DjurgardenCC6184
    Tohumcu18HoffenheimCC6484
    Devine18Port ValeCC6484
    Scott19BournemouthCC7284
    Chukwuemeka19ChelseaCC6584
    Rieder21RennesCC7484
    Medina19Boca JuniorsCC7584
    Varela21PortoCC7684
    Sucic20SalisburgoCC7484
    Sforza21Newell'sCC7084
    Alcaraz20SouthamptonCC7384
     
  • Luca KoleoshoGetty Images

    MIGLIORI ESTERNI DESTRI

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Nusa18BrugesED6987
    Duranville17DortmundED6687
    Yeremy Pino20VillarrealED7987
    Adeyemi21DortmundED8087
    Gabriel Veron20PortoED7585
    Nico Williams20BilbaoED7985
    Doku21Man CityED7785
    Greenwood21GetafeED7585
    Reyna20DortmundED7885
    Newerton18ShakhtarED6884
    Diao Diaoune17BetisED6684
    Lazaro21AlmeriaED7584
    Savio19GironaED7384
    Koleosho18BurnleyED6984
    Conceicao20PortoED7484
    Zeballos21Boca JuniorsED7284
    Gnonto19LeedsED6584
    Talbi18BrugesED6483
    Matheus Martins19WatfordED6783
    Langoni21Boca JuniorsED7283
    Gauto19BasileaED6983
    Irankunda17AdelaideED6283
    Ezzalzouli21BetisED7383
     
  • Bradley Barcola PSGGetty

    MIGLIORI ESTERNI SINISTRI

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Garnacho19Man UnitedES7588
    Bynoe-Gittens18DortmundES7186
    Barcola20PSGES7684
    Oyen20GenkES6984
    Velasco20DallasES7584
    Gauto19BasileaES6983
    Haraldsson20LilleES7083
    Bos20WesterloES6983
    Tiago Morais19BoavistaES6783
    Aravena20CatolicaES7283
    Fofana18GentES6683
    Adrian Liso18SaragozzaES6182
    Moore17West HamES6182
    Aguirre20Newell'sES6882
    Diego Moreira18LioneES6882
    Vidovic19D. ZagabriaES6682
    Ramsey21BurnleyES7082
    Edozie19SouthamptonES6782
    R. Fernandes17BragaES6482
    Monsalve19IndependienteES6982
    Enciso19BrightonES7082
    Cowell19San JoseES6882

  • I GIOVANI DI FC 24

