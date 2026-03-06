Goal.com
Rico Lewis Manchester City 2023-24
Francesco Schirru

FC 24, i migliori giovani difensori per la modalità carriera: rating overall e potenziale dei talenti

Quali sono i giovani difensori (terzini e centrali) che hanno un potenziale più alto nella modalità carriera di EA Sports FC 24.

La modalità carriera di FIFA è una delle modalità più amate, da sempre. Per andare avanti nel proprio cammino serve costruire una squadra in grado di brillare senza spendere un patrimonio.

Come? Puntando sui giovani talenti dal grande potenziale. Inutile dire che per andare contro le avversarie big occorre puntare su centrali e terzini che possano dare una grande mano alla propria Carriera.

In questa pagina i migliori giovani talenti difensori per la modalità carriera: divisi per potenziale più alto e maggiore crescita.

  • OVERALL RATING PIU' ALTO

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Balde19BarcellonaTS8189
    Antonio Silva19BenficaDC7888
    Gvardiol21Man CityDC8288
    Hato17AjaxTS6887
    Arnau Martinez20GironaTD8087
    Nuno Mendes21PSGTS8287
    Lewis18Man CityTD7386
    Scalvini19AtalantaDC7586
    Udogie20TottenhamTS7786
    Inacio21SportingTS7986
    Hincapié21BayerDC7986
    Dorgu18LecceTS6485
    Spileers18BruggeDC6985
    Diomande19SportingDC7585
    Fresneda18SportingTD7285
    Meijer20BruggeTD7385
    Lukeba20LipsiaDC7785
    Kerkez19BournemouthTS7585
    Malo Gusto20ChelseaTD7685
    King19RangersDC6685
    Thiaw21MilanDC7785
    Silla20StrasburgoDC7084
  • MAGGIORE AUMENTO POTENZIALE

    NomeEtàSquadraPO.OAOPOP
    Cobb17AtlantaDC5184+23
    Momamay16BayerDC6073+23
    Haug16SarpsborgDC5278+23
    Schlicke16GreutherDC5475+23
    Feeney17Aston VillaDC5773+23
    Phillips17TottenhamDC6082+22
    Orlikowski16ZaglebieTD5374+21
    Monteiro17LeedsDC5374+21
    Amey17BolognaDC6182+21
    Norbye17TromsoDC5475+21
    Buchmann17BayernDC6081+21
    Chiarodia17GladbachDC5374+21
    Curtis16St. Patrick'sTD6384+21
    Zehnter17OdenseTS6081+21
    Batty17BlackburnTS5272+20
    Aning18Dortmund IITS6282+20
    Irimia18D. BucarestTD5777+20
    Agnarsson16ViborgTS5574+19
    Sabbe17BruggeTD6483+19
    Kelly-Heald17ArminiaTD5473+19
    Loftesnes17SandefjordTD5877+19
  • I MIGLIORI DIFENSORI CENTRALI

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Antonio Silva19BenficaDC7888
    Gvardiol21Man CityDC8288
    Hato17AjaxDC6887
    Scalvini19AtalantaDC7586
    Inacio21SportingDC7986
    Hincapié21BayerDC7986
    Spileers18BruggeDC6985
    Diomande19SportingDC7585
    Lukeba20LipsiaDC7785
    King19RangersDC6685
    Thiaw21MilanDC7785
    Sylla20StrasburgoDC7084
    Morgalla18SalisburgoDC6684
    Colwill20ChelseaDC7484
    Nagalo20NordsjaellandDC7184
    Pacho21EintrachtDC7484
    Branthwaite21EvertonDC7284
    Sazonov21TorinoDC7583
    Petkovic20D. ZagabriaDC6783
    Monamay17BayerDC6083
    Araujo21BenficaDC7083
    Chiarodia18GladbachDC6283
    Doyle19LeicesterDC7183
    Birtshiabu18LipsiaDC6883
    Dragusin21GenoaDC7083
    Pirola21SalernitanaDC7183

  • I MIGLIORI TERZINI SINISTRI

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Balde19BarcellonaTS8189
    Nuno Mendes21PSGTS8287
    Hato17AjaxTS6887
    Udogie20TottenhamTS7786
    Inacio21SportingTS7986
    Dorgu18LecceTS6485
    Kerkez19BournemouthTS7585
    Barco18Boca JuniorsTS7184
    Gutierrez21GironaTS7484
    Borza17Rapid BucarestTS6783
    Belocian18RennesTS6883
    Bos20WesterloTS6983
    Truffert21RennesTS7683
    Maatsen21ChelseaTS7483
    Garriel18ValladolidTS7582
    Hartman21FeyenoordTS6582
    Ullrich19GladbachTS7282
    Aning19DortmundTS6282
    Hall18NewcastleTS6682
    Merlin21NantesTS7382
    Bueno20WolverhamptonTS7282
    Vazquez20ValenciaTS7182
    Avila21AjaxTS7182
  • I MIGLIORI TERZINI DESTRI

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Arnau Martinez20GironaTD8087
    Lewis18Man CityTD7386
    Fresneda18Sporting LisbonaTD7285
    Malo Gusto20ChelseaTD7685
    Sabbe18BrugesTD6483
    Kumbedi18LioneTD7183
    Bradley19LiverpoolTD6983
    Livramiento20NewcastleTD7483
    Rensch20AjaxTD7583
    Dedic20SalisburgoTD7383
    Kayode18FiorentinaTD6482
    Jelert20RennesTD7282
    Curtis17St Patrick'sTD6182
    Pantea19FCSBTD6781
    Tiago Santos21LilleTD7181
    Ilenic18New York CityTD6280
    Mina18New York RBTD6680
    Egan-Riley20BurnleyTD6780
    Wehbe18GladbachTD6380
    Pubill20AlmeriaTD7180
    Missori19SassuoloTD6280
    Regeer19TwenteTD6680
    Norton-Cuffy19MilwallTD6680
    Scally20GladbachTD7480

  • I GIOVANI NELLA MODALITÀ CARRIERA

