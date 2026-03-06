Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bukayo Saka Arsenal 2023-24Getty Images
Francesco Schirru

EA Sports FC 24, i migliori giovani attaccanti per la modalità carriera

Quali sono i giovani attaccanti che crescono di più nella modalità carriera? Vediamo il rating iniziale e quello potenziale dei top.

Pubblicità

FIFA non c'è più, ma la EA Sports ha mantenuto la Modalità Carriera per il suo nuovo titolo, ovvero EA Sports FC 24. Insieme all'Ultimate Team (non più FUT in virtù dell'addio alla F di FIFA), sarà ancora una volta la Carriera ad attirare milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

Per costruire una squadra a basso costo che possa competere con le grandi del gioco ed arrivare al top, occorre puntare su quei giovani calciatori in grado di aumentare il proprio overall rating nel corso del tempo videoludico: ancora una volta.

Quali sono i migliori giovani attaccanti per la modalità carriera di FC 24 (OA = Overall attuale, OP = Overall potenziale)?

Avvicinati al gioco con l’app EA SPORTS

L’app di EA SPORTS è la companion app mobile definitiva, che colma il divario tra il calcio reale e i tuoi giochi preferiti. Scaricalo ora per accedere a un feed personalizzato di risultati in tempo reale, analisi di esperti e premi esclusivi.

Perché scaricare l’app?

  • Copertura in tempo reale: ottieni risultati e statistiche in tempo reale dai campionati più importanti del mondo.
  • Premium Insights: accedi ad approfondimenti giornalistici e analisi tattiche tramite l'integrazione con The Athletic.
  • Gioco interattivo: metti alla prova le tue conoscenze con quiz giornalieri, sondaggi per i tifosi e pronostici sulle partite.
  • Premi esclusivi: sblocca contenuti di gioco esclusivi e premi EA SPORTS semplicemente restando attivo.
  • Immagini delle partite in 3D: guarda l'azione da ogni angolazione grazie all'avanzata tecnologia "Virtual Play-by-Play".

Avvicinati al gioco con l’app EA SPORTS Scarica ora

  • MIGLIORI GIOVANI ATTACCANTI PER OVERALL

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Saka21ArsenalAD8690
    Hojlund20Man UnitedATT7689
    Garnacho19Man UnitedCOC77588
    Wahi20LensATT7888
    Ansu Fati20BarcellonaAS7888
    Moukoko18DortmundATT7787
    Forbs19AjaxAD7086
    Angelo18StrasburgoAD6986
    Nuamah19LioneAD7286
    Tel18BayernATT7186
    Weiper18MainzATT6686
    Bardghji17CopenaghenAD6886
    Bakayoko20PSVAD7586
    Zakharyan20Real SociedadAS7586
    Ferguson18BrightonATT7486
    Balogun21MonacoATT7986
    Ben Seghir18MonacoAT7285
    Veliz19TottenhamATT7585
    Iassahaku19LeicesterAS6985
    Araujo21FamalicaoATT7185
    Dongen18AjaxAS6585
    Soulé20FrosinoneAD7185
    Sesko20LipsiaATT7585
    Madueke21ChelseaAD7785
    Hlozek20BayerCOC7785
    Washington18ChelseaATT6784
    Van Duiven18PSVATT6684
    Orban20GentATT7584
    Minteh18FeyenoordAD6584
    Ribeiro18Sporting LisbonaATT6884
    Doak17LiverpoolAD6284
    Barcola20PSGAD7684
    Romero18MilanAD6984
    • Pubblicità
  • MATHYS TEL BAYERN MÜNCHEN CHAMPIONS LEAGUE 20092023Getty Images

    LE MIGLIORI PRIME PUNTE PER POTENZIALE

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Hojlund20Man UnitedATT7689
    Wahi20LensATT7888
    Moukoko18DortmundATT7787
    Tel18BayernATT7186
    Weiper18MainzATT6686
    Ferguson18BrightonATT7486
    Balogun21MonacoATT7986
    Veliz19TottenhamATT7585
    Araujo21FamalicaoATT7185
    Sesko20LipsiaATT7585
    Washington18ChelseaATT6784
    Van Duiven18PSVATT6684
    Orban20GentATT7584
    Ribeiro18Sporting LisbonaATT6884
    Araujo21FamelicaoATT7184
    Bassette18MechelenATT6184
    Simeone20AlavesATT7284
    Barberà18BruggeATT6683
    Chermiti19EvertonATT7283
    Fofana20U. BerlnoATT6883
    Colombo21MonzaATT7283
  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Kenan Yildiz Juventus

    LE MIGLIORI SECONDE PUNTE PER POTENZIALE

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Ben Seghir18MonacoCF7285
    Gruda19MainzCF6583
    Haraldsson20LilleCF7083
    Stroeykens18AnderlechtCF6783
    Kroupi17LorientCF6482
    Downs18ColoniaCF6282
    Luvumbo21CagliariCF6982
    Talles Magno21New York CityCF7382
    Vermant19BruggeCF6481
    Tresoldi18HannoverCF6281
    Lowry18HeatsCF6481
    Vignato19MonzaCF6581
    Novoa20UtrechtCF7081
    Yildiz18JuventusCF6480
    Pirani21DC UnitedCF6780
    Milosevic17StoccardaCF6280
    Minda20Cercle BruggeCF6580
    Mbuku21AugsburgCF7180
    Millot20StoccardaCF7179
    Pagano18RomaCF6279
    Bouanani18NizzaCF6979
  • Noni Madueke Chelsea 2022-23Getty

    LE MIGLIORI ALI DESTRE PER POTENZIALE

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Saka21ArsenalAD8690
    Forbs19AjaxAD7086
    Angelo18StrasburgoAD6986
    Nuamah19LioneAD7286
    Bardghji17CopenaghenAD6886
    Bakayoko20PSVAD7586
    Soulé20FrosinoneAD7185
    Madueke21ChelseaAD7785
    Minteh18FeyenoordAD6584
    Doak17LiverpoolAD6284
    Barcola20PSGAD7684
    Romero18MilanAD6984
    Mazilu17FarulAD6784
    Godts18AjaxAD6684
    Diallo20Man UnitedAD7484
    Olise21Crystal PalaceAD7884
    Barrenetxea21Real SociedadAD7584
    Iker Bravo18Real MadridAD6783
    Yang Hyun Jun18CelticAD6383
    Konstantelias20PaokAD7183
    Popescu20FCSBAD7083
    Moreira18SportingAD6982
  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Angel Alarcon Barcelona 2022-23

    LE MIGLIORI ALI SINISTRE PER POTENZIALE

    NomeEtàSquadraPOSOAOP
    Ansu Fati20BrightonAS7888
    Zakharyan20Real SociedadAS7586
    Kaminski21WolfsburgAS7584
    Van Bommel18AZAS6683
    Perea17NacionalAS6583
    Vidovic19Dinamo ZagabriaAS6783
    Dongen18AjaxAS6583
    Iker Bravo18Real MadridAS6783
    Morais19BoavistaAS6783
    Popescu20FCSBAS7083
    Sauer17FeyenoordAS7083
    Moreira18SportingAS6982
    Vata18CelticAS6482
    Dahbo17HackenAS6182
    Alarcon19BarcellonaAS6782
    D. Martinez17MonagasAS6582
    Sonko18HackenAS6082
    Aguirre20Newell'sAS6882
    Aning19B. DortmundAS6282
    Van Brederode19AZAS6982

  • MIGLIORI GIOVANI ATTACCANTI PER CRESCITA

    NomeEtàSquadraPO.OAOPOP
    Tezgel17Stoke CityST5682+26
    Lowe17Stoke CityST5580+23
    Bassette18MechelenST6184+22
    Ryste18OddsST5375+21
    Austbo18VikingLW5678+20
    Finch18MiddlebroughST5173+19
    Zivkovic17Rapid ViennaST5981+19
    Doak17LiverpoolRW6284+17
    Sonko18HackenRW5980+16
    Dahbo17HackenST6081+16
    Mubama18West HamST5778+15
    Wales18KilmarnockST6172+15
    Jalo17BarnsleyST5778+15
    Brajkovic18HadjukST6081+15
    Gudjohnsen17MalmoST5374+15
    Majed18HammarbyRW5980+15
    Emakhu19MillwallST5777+14
    Eng18ValerengaRW6080+14
    Fesshaie19AIKST5575+14
    Odefalk18IFLW5979+13
    Dongen18AjaxLW6585+13
    Besio19FriburgoST5878+13
    Ameyaw17SouthamptonLW5878+13
    Ballard18ReadingSTST86+12
    Fraser18WolverhamptonST5979+13
    Downs19ColoniaST6282+13
    Bonny19ParmaST6181+13
    Muric18WesterloST5575+13
    Hojlund18Man. UnitedST5676+13
    Adeyemo18WatfordST5575+13
     
  • Pubblicità
    Pubblicità
0