Dove vedere Inter-Fluminense in tv oggi: ottavi del Mondiale in chiaro, team Chivu in campo alle 21

Questa sera l'Inter sfida il Fluminense per provare a raggiungere i quarti del Mondiale per Club: diretta gratis per tutti con diverse possibilità.

Mondiale per Club, spazio agli ottavi di finale. Dopo quelli giocati sabato e domenica tocca all'Inter di Chivu scendere in campo questa sera, contro i brasiliani del Fluminense. Alle 21:00, di fatto, si decide quale delle due squadre andrà a giocare contro la vincente di Manchester City-Al Hilal: sulla carta, dunque, possibile sfida tra nerazzurri e Simone Inzaghi nei quarti del torneo.

Come tutto il Mondiale, anche Inter-Fluminense di oggi è visibile in diretta tv e streaming gratis per tutti: sia gli abbonati, sia gli utenti che non hanno sottoscritto l'accordo a pagamento, possono guardare la sfida di Lautaro e compagni.

La speranza, per i tifosi di Inter e Fluminense, è che questa sera la partita non sia interrotta per diverse ore come capitato per ben sei match fin qui. L'ultimo, in particolare, è stato fermato per due ore proprio a Charlotte, sede del match di questa sera.