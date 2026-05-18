Dove può andare Carvajal? MLS in pole, Inter, Como e Milan possibili mete in Serie A

Dani Carvajal lascia il Real Madrid. Il terzino 34enne chiuderà domenica la sua esperienza con la Casa Blanca, come annunciato proprio dal club iberico:

“Il Real Madrid C. F. e il nostro capitano Dani Carvajal hanno deciso di comune accordo di porre fine a una meravigliosa avventura come giocatore del nostro club al termine della stagione in corso. Il Real Madrid desidera esprimere la propria gratitudine e tutto il suo affetto a una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. Carvajal è uno dei cinque giocatori che in tutta la storia del calcio sono riusciti a vincere 6 Coppe dei Campioni, e ha fatto parte di una squadra che è stata protagonista di una delle epoche più brillanti della nostra storia”.

Carvajal saluta il Bernabeu dopo un ricchissimo percorso di 23 anni, di cui dieci nel settore giovanile.

Dopo Lewandowski e Griezmann, dunque, LaLiga perde un’altra icona.



