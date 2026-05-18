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Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Dove può andare Carvajal? MLS in pole, Inter, Como e Milan possibili mete in Serie A

D. Carvajal
Real Madrid
Calciomercato

Il laterale spagnolo lascia i blancos dopo 23 anni: quale potrebbe essere la sua successiva meta per lui? Ecco chi ci pensa

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Dani Carvajal lascia il Real Madrid. Il terzino 34enne chiuderà domenica la sua esperienza con la Casa Blanca, come annunciato proprio dal club iberico:

“Il Real Madrid C. F. e il nostro capitano Dani Carvajal hanno deciso di comune accordo di porre fine a una meravigliosa avventura come giocatore del nostro club al termine della stagione in corso. Il Real Madrid desidera esprimere la propria gratitudine e tutto il suo affetto a una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. Carvajal è uno dei cinque giocatori che in tutta la storia del calcio sono riusciti a vincere 6 Coppe dei Campioni, e ha fatto parte di una squadra che è stata protagonista di una delle epoche più brillanti della nostra storia”.

Carvajal saluta il Bernabeu dopo un ricchissimo percorso di 23 anni, di cui dieci nel settore giovanile.

Dopo Lewandowski e Griezmann, dunque, LaLiga perde un’altra icona.


  • CarvajalGetty Images

    I RECORD CON IL REAL MADRID

    Carvajal, durante il suo percorso con il Real Madrid, ha giocato 450 partite, segnando 14 reti in totale. Ha vinto 27 trofei con i blancos: spiccano 6 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 5 Mondiali per club e 4 campionati spagnoli. La sua ultima apparizione in maglia Real sarà nell’ultimo turno de LaLiga, quando la formazione di Arbeloa ospiterà l’Athletic Club. Ma quale sarà la prossima meta del giocatore classe 1992?

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  • MLS IN POLE

    Una delle papabili opzioni per Carvajal è quella di andare a giocare in America. L’MLS era già una pista a partire dalla scorsa stagione, quando in un’intervista sottolineò l’idea di voler cambiare continente il giorno in cui avrebbe lasciato il Real e la Spagna. Occhio, in tal senso, ai club di Los Angeles, Galaxy e LAFC, che hanno già accolto vari giocatori ispanici negli ultimi anni, e ovviamente all’Inter Miami di Messi e Suarez. 

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  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    L’OPZIONE ARABIA SAUDITA

    Una pista ulteriore è l’Arabia Saudita. La lega in cui sono già andati a chiudere le proprie carriere Benzema e Cristiano Ronaldo potrebbe accogliere anche Carvajal, offrendo ricchi contratti e un torneo comunque competitivo in cui cimentarsi.

  • Real Madrid CF v Real Valladolid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    LA SERIE A: MILAN, COMO, INTER

    In Serie A, poi, qualcuno potrebbe tentare di giocare la carta Carvajal. Milan e Inter sono, storicamente, attente ai parametri zero, come dimostra per esempio l’arrivo in rossonero di Modric nella scorsa estate. Attenzione, magari, anche al Como in caso di Champions, con Fabregas che potrebbe volere un elemento di esperienza nello spogliatoio. Va però precisato che nessuno di questi club ha mosso qualche iniziativa concreta e, al momento, si parla più di ipotesi suggestive che di reali interessamenti. 

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