DIRETTA: Germania-Danimarca LIVE! Gli aggiornamenti sul secondo ottavo di finale di Euro 2024

Germania e Danimarca vanno a caccia della qualificazione ai quarti di finale degli Europei: gli aggiornamenti più importanti della sfida.

Il sabato sera degli Europei propone una sfida di alto livello: tocca alla Germania padrona di casa e inserita tra le favorite per la vittoria finale, che sfida una Danimarca desiderosa di stupire come già fatto tre anni fa nel torneo itinerante.

La Germania ha superato agevolmente il proprio girone, battendo Scozia e Ungheria e pareggiando contro la Svizzera: solo un goal in extremis contro gli elvetici le ha però permesso di chiudere al primo posto, venendo così accoppiata negli ottavi proprio alla Danimarca e non all'Italia.

I danesi, di contro, non hanno vinto neppure una partita: tre pareggi su tre contro Slovenia, Inghilterra e Serbia e passaggio del turno come seconda ottenuto solo grazie al miglior ranking delle qualificazioni rispetto agli sloveni, comunque qualificati come terzi.

Di seguito gli aggiornamenti in diretta su Germania-Danimarca, per non perdervi LIVE gli episodi salienti della sfida.