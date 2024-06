Perché la Danimarca è arrivata seconda e la Slovenia terza: decisivo il ranking delle qualificazioni

Danimarca e Slovenia hanno chiuso con lo stesso numero di punti e tutti i criteri identici: alla fine Eriksen e compagni secondi, sloveni terzi.

Pari in tutto. Danimarca e Slovenia hanno chiuso con lo stesso numero di punti il girone C, quello che alla fine è stato vinto dall'Inghilterra. Ma il problema è sono arrivate alla pari in tutto. Ma davvero in tutto.

E così, se i Tre Leoni si sono qualificati come prima agli ottavi di finale di Euro 2024, capire chi sarebbe passato come seconda, senza dunque dover attendere il possibile ripescaggio tra le migliori terze, è stato un'impresa titanica.

Alla fine, l'inghippo è stato risolto con un criterio al quale raramente, per usare un eufemismo: ad andare agli ottavi come seconda è stata la Danimarca grazie al ranking delle qualificazioni europee.