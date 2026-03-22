Dimitri Payet annuncia ufficialmente il suo ritiro: "Finisce un'avventura meravigliosa"

E' stato per anni considerato uno dei giocatori più talentuosi dell'intero panorama calcistico europeo, un centrocampista offensivo dotato di grande tecnica e capace di segnare goal con autentiche prodezze balistiche che hanno fatto parlare di lui in tutto il mondo.
Dimitri Payet ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Lo ha fatto nel corso dell'intervallo della sfida di Ligue 1 tra Marsiglia e Lille, ovvero due delle squadre nelle quali ha militato nella sua lunga carriera.
L'ormai ex centrocampista, che dal 2018 al 2018 ha anche rappresentato la Francia in 38 occasioni (con 8 reti), ha comunicato la sua decisione ai microfoni di 'Ligue 1 +'.