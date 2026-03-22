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Leonardo Gualano

Dimitri Payet annuncia ufficialmente il suo ritiro: "Finisce un'avventura meravigliosa"

L'ex stella del Marsiglia e della Nazionale francese, ha annunciato il suo ritiro in diretta televisiva: "Ora si apre un altro capitolo".

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E' stato per anni considerato uno dei giocatori più talentuosi dell'intero panorama calcistico europeo, un centrocampista offensivo dotato di grande tecnica e capace di segnare goal con autentiche prodezze balistiche che hanno fatto parlare di lui in tutto il mondo.

Dimitri Payet ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Lo ha fatto nel corso dell'intervallo della sfida di Ligue 1 tra Marsiglia e Lille, ovvero due delle squadre nelle quali ha militato nella sua lunga carriera.

L'ormai ex centrocampista, che dal 2018 al 2018 ha anche rappresentato la Francia in 38 occasioni (con 8 reti), ha comunicato la sua decisione ai microfoni di 'Ligue 1 +'.

  • "LA FINE DI UNA MERAVIGLIOSA AVVENTURA"

    "Annuncio oggi, alla vigilia del mio trentanovesimo compleanno, il mio ritiro ufficiale dal calcio professionistico. E' stata un'esperienza eccezionale e voglio ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con me questi venti anni. Vengo da un isola e il mio sogno era solo quello di diventare un calciatore professionista, ci sono riuscito giocando ad alto livello e arrivando anche a vestire la maglia della Nazionale. Oggi finisce un'avventura meravigliosa e lo annuncio qui dove mi sento a casa. Per un capitolo che si chiude, un altro si apre".

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  • FBL-SUDAMERICANA-VASCO-PUERTOCABELLOAFP

    ERA SVINCOLATO DA LUGLIO

    Dimitri Payet non giocava una partita ufficiale dallo scorso aprile, da quando cioè vestiva la maglia del Vasco de Gama in Brasile.


    Dopo aver riportato un infortunio al ginocchio, lo scorso 9 giugno era stato liberato dal club, a seguito di un accordo per una risoluzione consensuale.


    Payet non ha poi trovato un'altra squadra dalla quale ripartire e da qui la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.


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  • QUASI 500 PRESENZE IN LIGUE 1

    Centrocampista offensivo dotato di grande tecnica e bravissimo anche sui calci da fermo, è nato a La Reunion, isola francese nell'Oceano Indiano, e a dodici anni si era trasferito al Le Havre per iniziare un percorso calcistico che poi lo avrebbe portato a totalizzare 492 presenze con 103 goal in Ligue 1.


    Nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di Excelsior, Nantes-Atlantique, Saint-Etienne, Lille, Marsiglia, West Ham, ancora Marsiglia e Vasco da Gama.

  • Dimitri Payet FranceGetty Images

    L'EUROPEO SFIORATO CON LA FRANCIA

    Payet ha fatto parte per nove anni del giro della Nazionale maggiore francese, con la quale ha preso parte a Euro 2016, competizione vinta dal Portogallo che in finale si è imposto per 1-0 proprio sui transalpini.


    Inserito nella lista dei preconvocati per i Mondiali di Russia 2018, ha poi dovuto rinunciare alla partecipazione a causa di un infortunio.

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