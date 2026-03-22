Dimitri Payet annuncia ufficialmente il suo ritiro: "Finisce un'avventura meravigliosa"

"Annuncio oggi, alla vigilia del mio trentanovesimo compleanno, il mio ritiro ufficiale dal calcio professionistico. E' stata un'esperienza eccezionale e voglio ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con me questi venti anni. Vengo da un isola e il mio sogno era solo quello di diventare un calciatore professionista, ci sono riuscito giocando ad alto livello e arrivando anche a vestire la maglia della Nazionale. Oggi finisce un'avventura meravigliosa e lo annuncio qui dove mi sento a casa. Per un capitolo che si chiude, un altro si apre".