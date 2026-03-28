Dimarco e l'esultanza al termine di Galles-Bosnia: "Rispetto per tutti, c'è poco da essere arroganti"

"Ho rispetto per qualsiasi club e, soprattutto, per qualsiasi nazionale. La reazione è stata istintiva, eravamo tra amici e stavamo vedendo i rigori. Ho sentito anche Dzeko che è un amico, mi sono complimentato con lui. Ripeto, non ho mancato di rispetto a nessuno, né alla Bosnia e né ai bosniaci, siamo tutte persone perbene. C'è poco da essere arroganti, non avrebbe alcun senso esserlo dato che manchiamo da due Mondiali. Mi è dispiaciuto, penso che sia stato poco rispettoso essere ripreso in quel contesto dove c'erano anche amici, famiglie e bambini".