Dimarco e l'esultanza al termine di Galles-Bosnia: "Rispetto per tutti, c'è poco da essere arroganti"

Ha fatto discutere e non poco quell'esultanza al termine di Galles-Bosnia, catturata dalle telecamere della Rai al momento della trasformazione del rigore decisivo di Alajbegovic: Federico Dimarco è in breve tempo finito nell'occhio del ciclone.
Il quinto della Nazionale di Gattuso è intervenuto in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida di Zenica che metterà in palio l'accesso ai Mondiali nordamericani in programma tra giugno e luglio.
Inevitabile il riferimento all'episodio già citato, fonte di polemiche nel post-partita di Italia-Irlanda del Nord.