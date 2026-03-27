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Stefano Silvestri

Dimarco e Pio Esposito esultano dopo il rigore decisivo della Bosnia: il video fa il giro dei social

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia
F. Dimarco
F. Esposito

L'Italia sfiderà la Bosnia nella finale dei playoff che portano ai Mondiali: il passaggio del turno di Dzeko e compagni, che si sono imposti ai rigori in Galles, è stato accolto con favore nella rosa azzurra.

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E dunque, sarà Bosnia-Italia. L'ultimo ostacolo sull'impervia strada azzurra verso la qualificazione ai prossimi Mondiali è rappresentata da Dzeko e compagni, avversari martedì prossimo nella finale del Percorso A dei playoff.

Sarà un avversario impegnativo, sarà l'ennesima notte da brividi e da dentro o fuori. Con una domanda di fondo che un po' tutti si sono fatti dopo le due semifinali: bene così o sarebbe stato meglio affrontare il Galles?

A giudicare dalla reazione di Federico Dimarco e di alcuni azzurri al termine dei calci di rigore in Galles, buona la prima: pare che la rosa di Gattuso non abbia preso per nulla male la qualificazione bosniaca. Anzi.

  • L'ESULTANZA DI DIMARCO

    Il video sta già facendo il giro dei social: lo ha divulgato la Rai, che dopo Italia-Irlanda del Nord ha immortalato Dimarco e Pio Esposito intenti ad assistere all'ultimo calcio di rigore di Galles-Bosnia, quello decisivo di Alajbegovic, dopo essersi già fatti la doccia.

    Ebbene, l'esterno nerazzurro non ha per nulla nascosto la felicità: dopo la rete del giocatore bosniaco ha stretto il pugno in segno d'esultanza, facendo trasparire in maniera chiara il proprio sentimento.



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  • ADANI: "BISOGNA ESULTARE MARTEDÌ"

    Alberto Rimedio e Lele Adani, rispettivamente telecronista e seconda voce dell'Italia reduci dal commento della gara contro l'Irlanda del Nord, si sono immediatamente dissociati: in maniera scherzosa il primo, forse neppure troppo il secondo.

    "Non diciamolo...", ha detto Rimedio. E Adani ha rincarato la dose parlando con Alessandro Antinelli: "Avevate detto di non farli vedere, poi li inquadrate mentre esultano... Bisogna esultare martedì". Ma anche l'ex giocatore ha poi chiuso con una risata.

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  • LA PRESENZA DI DZEKO

    La contentezza di Dimarco ed Esposito ha a che fare anche con una vecchia conoscenza dell'Inter e del calcio italiano. Colui che, in pratica, ha sospinto la Bosnia in finale evitando il ko prima del 90': Edin Dzeko.

    Il centravanti ha indossato la maglia nerazzurra dal 2022 al 2024 ed è stato dunque per due anni compagno di squadra di Dimarco. Insieme i due hanno conquistato uno Scudetto e perso una finale di Champions League.

    Per quanto riguarda Esposito, il centravanti non ha mai nascosto di ispirarsi proprio a Dzeko. Qualche tempo fa diceva: "Mi piace tanto, ho avuto la fortuna di vederlo ad Appiano Gentile in Primavera: mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco".

  • GATTUSO: "GARA DIFFICILISSIMA"

    Il ct Rino Gattuso non era presente assieme a Dimarco ed Esposito. Ma di certo non avrebbe esultato al passaggio del turno da parte della Bosnia, preferendo come sempre mantenere un basso profilo. Come del resto è emerso anche in conferenza stampa, appositamente iniziata dopo la conclusione dei rigori in Galles.

    "Giocano con un 4-4-2, hanno giocatori d'esperienza. Stadio caldo, ma anche se fossimo andati a giocare a Cardiff. È una squadra con tanti giocatori esperti. Il Galles è una squadra totalmente diverso. È una squadra che si sa chiudere bene, si appoggia ai due attaccanti. Sarà un'altra partita difficilissima, come lo è stata questa sera".

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