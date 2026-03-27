Dimarco e Pio Esposito esultano dopo il rigore decisivo della Bosnia: il video fa il giro dei social

E dunque, sarà Bosnia-Italia. L'ultimo ostacolo sull'impervia strada azzurra verso la qualificazione ai prossimi Mondiali è rappresentata da Dzeko e compagni, avversari martedì prossimo nella finale del Percorso A dei playoff.
Sarà un avversario impegnativo, sarà l'ennesima notte da brividi e da dentro o fuori. Con una domanda di fondo che un po' tutti si sono fatti dopo le due semifinali: bene così o sarebbe stato meglio affrontare il Galles?
A giudicare dalla reazione di Federico Dimarco e di alcuni azzurri al termine dei calci di rigore in Galles, buona la prima: pare che la rosa di Gattuso non abbia preso per nulla male la qualificazione bosniaca. Anzi.