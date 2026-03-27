Dimarco e Pio Esposito esultano dopo il rigore decisivo della Bosnia: il video fa il giro dei social

La contentezza di Dimarco ed Esposito ha a che fare anche con una vecchia conoscenza dell'Inter e del calcio italiano. Colui che, in pratica, ha sospinto la Bosnia in finale evitando il ko prima del 90': Edin Dzeko.

Il centravanti ha indossato la maglia nerazzurra dal 2022 al 2024 ed è stato dunque per due anni compagno di squadra di Dimarco. Insieme i due hanno conquistato uno Scudetto e perso una finale di Champions League.

Per quanto riguarda Esposito, il centravanti non ha mai nascosto di ispirarsi proprio a Dzeko. Qualche tempo fa diceva: "Mi piace tanto, ho avuto la fortuna di vederlo ad Appiano Gentile in Primavera: mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco".