Diego Rico contro Rudiger: "Devo chiedergli scusa per essere vivo? Non posso perdonarlo"

È passato più di un mese e mezzo da quel Real Madrid-Getafe che ha raccontato della clamorosa caduta interna dei 'Blancos', puniti dall'ex interista Martin Satriano.
Un match dall'elevato tasso agonistico, di cui lo scontro tra il difensore ospite Diego Rico e Antonio Rudiger è stato l'esatto manifesto: un episodio capace di far discutere anche a distanza di diverse settimane.
Di quei concitati momenti ha parlato proprio il giocatore del Getafe, intervenuto ai microfoni del podcast 'La Otra Grada': ancora tanto risentimento nei confronti di Rudiger.