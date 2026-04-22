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Vittorio Rotondaro

Diego Rico contro Rudiger: "Devo chiedergli scusa per essere vivo? Non posso perdonarlo"

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A. Ruediger

L'episodio con protagonisti Diego Rico e Rudiger e occorso in Real Madrid-Getafe fa ancora discutere: "Ha superato il limite".

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È passato più di un mese e mezzo da quel Real Madrid-Getafe che ha raccontato della clamorosa caduta interna dei 'Blancos', puniti dall'ex interista Martin Satriano.

Un match dall'elevato tasso agonistico, di cui lo scontro tra il difensore ospite Diego Rico e Antonio Rudiger è stato l'esatto manifesto: un episodio capace di far discutere anche a distanza di diverse settimane.

Di quei concitati momenti ha parlato proprio il giocatore del Getafe, intervenuto ai microfoni del podcast 'La Otra Grada': ancora tanto risentimento nei confronti di Rudiger.

  • COSA È SUCCESSO TRA DIEGO RICO E RUDIGER

    Il riferimento è all'azione che ha visto Rudiger ricadere a terra in seguito a un contrasto, colpendo però proprio il volto di Diego Rico, già sdraiato sul terreno di gioco.

    L'arbitro ha optato per l'involontarietà del gesto e il difensore tedesco non è stato sanzionato dal punto di vista disciplinare. Una scelta confermata anche dalla sala VAR.

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  • LO SFOGO DI DIEGO RICO

    "Devo chiedere scusa a Rudiger per essere rimasto vivo?" ha chiesto in maniera provocatoria il difensore del Getafe.

    "È un calciatore molto duro, in quella circostanza però ha superato ogni limite. Non posso perdonarlo".

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  • NERVI ANCORA TESI

    Un'uscita che conferma quanto quella gara sia ancora oggetto di dibattito: un affare tutt'altro che chiuso lato Getafe, che si sarebbe aspettato quantomeno un provvedimento disciplinare nei confronti di Rudiger.

    Getafe che può quantomeno consolarsi con l'ottima stagione disputata: le possibilità di qualificarsi in Europa ci sono eccome, trovandosi momentaneamente a -3 dal sesto posto occupato dal Celta Vigo.

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