Di Lorenzo infortunato, chi gioca al suo posto nel Napoli: le alternative di Conte e le soluzioni sul mercato

Il match vinto di misura contro la Fiorentina rischia di complicare in maniera importante il prosieguo della stagione del Napoli campione d'Italia.
Nel corso del primo tempo si è fatto male capitan Giovanni Di Lorenzo, costretto a uscire dal terreno di gioco in barella e con le mani sul volto per nascondere le lacrime di disperazione.
Ennesimo k.o. che costringerà Conte a cambiare il volto di un undici titolare ormai in continua trasformazione: chi gioca al posto di Di Lorenzo e i possibili nomi in ottica mercato.