Di Lorenzo Napoli FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Di Lorenzo infortunato, chi gioca al suo posto nel Napoli: le alternative di Conte e le soluzioni sul mercato

Ennesimo infortunio in casa Napoli: Di Lorenzo rischia di aver concluso la stagione, chi giocherà al suo posto e le possibili soluzioni sul mercato.

Il match vinto di misura contro la Fiorentina rischia di complicare in maniera importante il prosieguo della stagione del Napoli campione d'Italia.

Nel corso del primo tempo si è fatto male capitan Giovanni Di Lorenzo, costretto a uscire dal terreno di gioco in barella e con le mani sul volto per nascondere le lacrime di disperazione.

Ennesimo k.o. che costringerà Conte a cambiare il volto di un undici titolare ormai in continua trasformazione: chi gioca al posto di Di Lorenzo e i possibili nomi in ottica mercato.

  • L'INFORTUNIO DI DI LORENZO

    Il capitano azzurro è rimasto a terra nella propria area di rigore al 27', complice un movimento innaturale del ginocchio sinistro, poggiato male sul terreno nel tentativo di opposizione a un avversario.

    Fin dal primo istante si è capito che il problema fosse grave: Di Lorenzo è stato trasportato negli spogliatoi con l'ausilio della barella, alla luce dell'impossibilità di camminare con le proprie gambe.

    Il timore maggiore, ora, è che si tratti della rottura del legamento crociato: paura confermata da Conte nel post-partita.

    “C’è poco da dire. C’è sempre lo stesso discorso di mettere partite su partite e di far giocare calciatori che, per tanti motivi, dovresti far riposare. Questo tipo di infortuni, cose come il crociato, sono frutto di un evento traumatico, ma al tempo stesso ribadisco che facendo giocare tutte queste partite ammazzi questi ragazzi e ammazzi il calcio. Per Di Lorenzo sembra crociato, si è girato il ginocchio in maniera grave”. 

  • CHI GIOCA AL POSTO DI DI LORENZO: RRAHMANI VICINO AL RIENTRO

    Quantomeno Conte ritroverà a breve Rrahmani, vicino al rientro dopo la lesione distrattiva al gluteo: il kosovaro potrebbe rivedersi nell'elenco dei convocati già in occasione della prossima sfida, in programma sabato 7 febbraio sul campo del Genoa.

    A quel punto sarebbe l'ex Verona ad agire sul centrodestra difensivo, con Juan Jesus sul versante opposto e Buongiorno in mezzo ai due. Sulle corsie esterne spazio per Gutierrez (o Politano, quando sarà di nuovo disponibile) a destra e Spinazzola a sinistra.

    NAPOLI CON RRAHMANI

    (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

  • L'ALTERNATIVA: BEUKEMA BOCCIATO

    Se Rrahmani non dovesse farcela per la trasferta del 'Ferraris', Conte si affiderebbe a Olivera che andrebbe a posizionarsi sul centrosinistra, con Juan Jesus traslocato a destra.

    Questa è la soluzione adottata nel corso di Napoli-Fiorentina dal tecnico salentino che, ai microfoni di 'DAZN', ha di fatto bocciato Beukema, rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro.

    "Ho scelto di inserire Olivera dietro perché in questo momento mi offre maggiori garanzie".

    NAPOLI CON OLIVERA

    (3-4-2-1): Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

  • LE SOLUZIONI SUL MERCATO

    Il mercato è un altro fattore da tenere in considerazione in queste ultime ore che precedono il gong della chiusura, ma la situazione che sta interessando il Napoli non lascia pensare alla fattibilità della chiusura di un'operazione in tempi brevissimi.

    Come noto, infatti, gli azzurri possono operare soltanto in saldo zero, ovvero con l'obbligo di finanziare eventuali acquisti tramite le cessioni: per questo motivo i nomi di Juanlu Sanchez del Siviglia e Zappa del Cagliari appaiono delle ipotesi piuttosto bloccate, tanto che la soluzione interna per la sostituzione di Di Lorenzo è quella più percorribile. Almeno per ora.

