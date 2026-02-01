Di Lorenzo infortunato, chi gioca al suo posto nel Napoli: le alternative di Conte e le soluzioni sul mercato

Il capitano azzurro è rimasto a terra nella propria area di rigore al 27', complice un movimento innaturale del ginocchio sinistro, poggiato male sul terreno nel tentativo di opposizione a un avversario.

Fin dal primo istante si è capito che il problema fosse grave: Di Lorenzo è stato trasportato negli spogliatoi con l'ausilio della barella, alla luce dell'impossibilità di camminare con le proprie gambe.

Il timore maggiore, ora, è che si tratti della rottura del legamento crociato: paura confermata da Conte nel post-partita.

“C’è poco da dire. C’è sempre lo stesso discorso di mettere partite su partite e di far giocare calciatori che, per tanti motivi, dovresti far riposare. Questo tipo di infortuni, cose come il crociato, sono frutto di un evento traumatico, ma al tempo stesso ribadisco che facendo giocare tutte queste partite ammazzi questi ragazzi e ammazzi il calcio. Per Di Lorenzo sembra crociato, si è girato il ginocchio in maniera grave”.