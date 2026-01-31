Infortunio per Di Lorenzo in Napoli-Fiorentina: fuori in lacrime e in barella, le sue condizioni

Napoli in ansia per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano del Napoli si è infortunato al 27' del primo tempo ed è stato costretto a lasciare il campo in barella: il numero 2 azzurro, al culmine di un'azione concitata in area dove la Fiorentina ha persino colpito un pale, è rimasto a terra dolorante.

Soccorso immediatamente dallo staff tecnico del Napoli, il classe 1994 è stato prontamente sostituito: al suo posto dentro Olivera. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.