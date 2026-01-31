Goal.com
Giovanni Di Lorenzo Napoli Inter penalty 25102025Getty Images
Michael Di Chiaro

Infortunio per Di Lorenzo in Napoli-Fiorentina: fuori in lacrime e in barella, le sue condizioni

I campioni d'Italia in carica perdono anche il capitano per infortunio: brutta torsione al ginocchio e fuori al 30', al suo posto dentro Olivera.

Napoli in ansia per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano del Napoli si è infortunato al 27' del primo tempo ed è stato costretto a lasciare il campo in barella: il numero 2 azzurro, al culmine di un'azione concitata in area dove la Fiorentina ha persino colpito un pale, è rimasto a terra dolorante.

Soccorso immediatamente dallo staff tecnico del Napoli, il classe 1994 è stato prontamente sostituito: al suo posto dentro Olivera. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

  • INFORTUNIO AL GINOCCHIO

    Di Lorenzo è rimasto a terra in area del Napoli al 27' del primo tempo al termine di un'azione concitata che ha visto la Fiorentina andare vicinissima al pareggio.

    Il capitano degli azzurri è rimasto giù dolorante toccandosi il ginocchio che ha subito una brutta torsione nel tentativo di andare a contrasto contro Fabbian.

  • FUORI IN BARELLA

    Soccorso immediatamente dallo staff medico del Napoli, Di Lorenzo è stato accompagnato fuori dal campo con l'ausilio della barella. Inizialmente sembrava che il calciatore potesse salire subito a bordo dell'ambulanza per recarsi in ospedale, ma si è poi preferito accompagnarlo all'interno degli spogliatoi.

  • DENTRO OLIVERA

    Appurata l'impossibilità a riprendere il match, Antonio Conte ha operato il primo cambio forzato della sua serata: al posto di Di Lorenzo è entrato Olivera.

