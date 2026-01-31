Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vergara Napoli FiorentinaGetty Images
Claudio D'Amato

Napoli-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: Vergara ancora da sogno, Meret provvidenziale, Dodò e Gutierrez con qualità, Piccoli fa reparto da solo

Vergara si regala una nuova giornata da favola ed avvia il successo del Napoli contro la Fiorentina, sigillato da Gutierrez: i viola accorciano con Solomon e nel finale sfiorano il pari, ma a sorridere sono gli azzurri. Infortunio al ginocchio per Di Lorenzo.

Pubblicità

Soliti patemi per il Napoli, che però nonostante il ritorno della Fiorentina sconfigge 2-1 i viola nel segno - per la seconda volta in 4 giorni - di Antonio Vergara.

Il gioiellino di Frattamaggiore infiamma il Maradona come avvenuto mercoledì col Chelsea, con la differenza che gli azzurri fanno risultato e gli consentono di godersi al meglio l'ascesa improvvisa, meritata e speciale.

All'11' a sbloccare il match è il 26 di Conte, che sfrutta un lavoro di fisico da attaccante top di Hojlund su Pongracic e si infila tra lee maglie viola, battendo De Gea all'angolino.

La squadra di Vanoli però si dimostra viva e con Piccoli e Gudmundsson, poco prima della mezz'ora, spaventa Fuorigrotta: palo dell'ex Cagliari di testa, così come di testa l'islandese trova sulla sua strada un prodigioso Meret. La nota dolente per il Napoli, a margine dell'azione, è il grave infortunio al ginocchio sinistro patito da capitan Di Lorenzo, vittima di un movimento innaturale che lo costringe al cambio uscendo in barella.

A mettere provvisoriamente al sicuro i partenopei è poi Miguel Gutierrez, che in avvio di ripresa - dalla mattonella destra su cui Conte ha deciso di lavorarci - disegna un mancino di pregevole qualità che si infila sul secondo palo e fa secco De Gea.

Da terzino a terzino, seppur su versanti opposti: al 57' Dodò rimette in pista la Viola, avviando con un numero ed annesso slalom l'azione che propizia la rete del neo acquisto Solomon. Bravissimo anche Piccoli, portandosi dietro Buongiorno e spalancando la strada del goal all'israeliano.

L'ingresso di Kean, abbinato a quello di Mandragora al 46', fornisce la scossa che serve alla Fiorentina: prima Hojlund si divora il 3-1 a tu per tu col portiere spagnolo, poi è sofferenza azzurra con Moise e Piccoli vicinissimi al 2-2. Il punteggio però non cambia: vince il Napoli che si conferma terzo, mentre i gigliati rimangono impantanati in zona retrocessione.

  • PAGELLE NAPOLI

    Altra giornata da favola per Vergara (7,5), Meret provvidenziale (7), Gutierrez segna usando il compasso (7), Hojlund lotta come un leone e - pur sprecando il tris - favorisce l'1-0 azzurro. Buongiorno (5) soffre Piccoli e continua a deludere, Elmas (6,5) conferma i progressi in termini di personalità.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Meret 7; Di Lorenzo 6 (30' Olivera 6), Buongiorno 5, Juan Jesus 5,5; Gutierrez 7, Lobotka 6, McTominay 6,5, Spinazzola 6; Vergara 7,5 (84' Giovane sv), Elmas 6,5; Hojlund 6,5 (90' Lukaku sv). All. Conte.

    • Pubblicità

  • PAGELLE FIORENTINA

    Sabato da incubo per Pongracic (4,5), Dodò (7) avvia l'azione della rete viola con una magia, Solomon (7) non sbaglia, Piccoli (7) fa reparto da solo e manda in crisi sia Buongiorno che Juan Jesus. Kean e Mandragora (6,5 e 6,5) cambiano volto e inerzia alla Viola.

    VOTI FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6; Dodò 7, Comuzzo 5,5, Pongracic 4,5, Gosens 5 (70' Ranieri 6); Fagioli 6; Solomon 7 (70' Parisi 6), Fabbian 6 (46' Mandragora 6,5), Brescianini 5,5 (70' Kean 6,5), Gudmundsson 6 (79' Fazzini sv); Piccoli 7. All. Vanoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO NAPOLI-FIORENTINA

    NAPOLI-FIORENTINA 2-1

    Marcatori: 11' Vergara (N), 49' Gutierrez (N), 57' Solomon (F)

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 7; Di Lorenzo 6 (30' Olivera 6), Buongiorno 5, Juan Jesus 5,5; Gutierrez 7, Lobotka 6, McTominay 6,5, Spinazzola 6; Vergara 7,5 (84' Giovane sv), Elmas 6,5; Hojlund 6,5 (90' Lukaku sv). All. Conte.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6; Dodò 7, Comuzzo 5,5, Pongracic 4,5, Gosens 5 (70' Ranieri 6); Fagioli 6; Solomon 7 (70' Parisi 6), Fabbian 6 (46' Mandragora 6,5), Brescianini 5,5 (70' Kean 6,5), Gudmundsson 6 (79' Fazzini sv); Piccoli 7. All. Vanoli.

    Arbitro: La Penna

    Ammoniti: Fabbian (F), Buongiorno (N)

    Espulsi: nessuno

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Napoli crest
Napoli
NAP
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Torino crest
Torino
TOR
0