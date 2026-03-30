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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL

De Zerbi è l'allenatore giusto per salvare il Tottenham? Carattere e idee, perché potrebbe non essere la scelta migliore

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Tottenham Hotspur
R. De Zerbi
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A sette giornate dall’inizio dell’era Igor Tudor, che avrebbe dovuto salvare gli Spurs dalla retrocessione, la squadra sembra più che mai destinata al fallimento. Si trova a un solo punto dalle ultime tre posizioni della Premier League ed è l’unica squadra a non aver ancora ottenuto una vittoria nella massima serie nel 2026. Ogni volta che sembra di aver superato un ostacolo, un nuovo disastro li attende proprio dietro l’angolo.

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Il Tottenham ha confermato domenica di aver concordato di comune accordo la separazione da Tudor dopo 44 giorni alla guida della squadra. Ha lasciato il posto dopo aver ottenuto un pareggio e quattro sconfitte nelle cinque partite di campionato disputate, mentre la sua unica vittoria è arrivata nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atlético Madrid, in cui gli Spurs erano già sotto per 5-2.

Il prossimo allenatore dovrà essere quello giusto, altrimenti il Tottenham si ritroverà in Championship nella stagione 2026-27. La dirigenza sembra decisa a puntare sull'allenatore italiano Roberto De Zerbi, ma dovrebbe stare attenta alle insidie di una simile scelta.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    IL FASCINO DI DE ZERBI

    De Zerbi è uno degli allenatori più anticonformisti del calcio. In un'epoca in cui le azioni da fermo e i minimi dettagli stanno diventando la chiave per vincere, lui continua a preferire imporsi con un gioco spavaldo.

    Questo, in teoria, dovrebbe andare a braccetto con ciò che vogliono il Tottenham e i suoi tifosi. Una delle principali critiche mosse a Thomas Frank, esonerato a febbraio ben più di due mesi dopo essersi inimicato i tifosi, era lo stile di gioco che aveva implementato. Gli Spurs erano diventati noiosi da guardare e non stavano nemmeno ottenendo risultati molto migliori rispetto al predecessore del danese, Ange Postecoglou, famoso per aver vissuto e morito secondo i suoi principi offensivi.

    "Voglio divertirmi. Sto vivendo un sogno e per vivere un sogno bisogna divertirsi", ha detto De Zerbi a The Athletic parlando della sua filosofia calcistica nel 2023, quando era allenatore del Brighton. "Prima di tutto bisogna divertirsi. Secondo, bisogna mantenere la mentalità che avevo quando ero un giocatore. Volevo essere un protagonista in campo. Per essere un protagonista bisogna tenere la palla, avere la palla.

    "Da lì parte il possesso palla. Io ero il numero 10. Si vince la partita grazie al numero 10, all'11, al 9 e al 7, perché sono i giocatori con più qualità. E per mostrare la loro qualità devono essere messi nelle situazioni giuste per giocare. E così inizia la costruzione del gioco, perché dobbiamo raggiungere il 7, il 9, il 10 e l'11 con la palla in una buona situazione."

    La maggior parte dei giocatori che hanno lavorato con De Zerbi può testimoniare che ha cambiato il loro modo di percepire il calcio. Anche il suo recente curriculum sembra quello del tipo di allenatore che gli Spurs cercherebbero normalmente: ha portato il Brighton al sesto posto nella Premier League nel 2022-23, il miglior piazzamento di sempre per il club, li ha portati agli ottavi di finale di Europa League una stagione dopo e poi ha fatto scalpore in Francia con il Marsiglia.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TOULOUSEAFP

    I DUBBI

    De Zerbi continua a esercitare un forte fascino per il modo in cui ama schierare le sue squadre. È proprio per questi motivi che rimane in cima alla lista dei candidati del Manchester United per la prossima estate, qualora la società decidesse di non affidare a Michael Carrick l’incarico di allenatore a lungo termine.

    In definitiva, nessun "grande club" ha ancora fatto il grande passo assumendolo. Se da un lato De Zerbi è in grado di rendere le squadre molto migliori della somma delle loro parti, dall'altro queste possono crollare e andare in pezzi senza nemmeno essere sotto pressione.

    Il carattere dell'allenatore italiano, che spesso ha avvisato pubblicamente di abbandonare incarichi qualora ritenesse di non essere la persona giusta per quel ruolo, si estende al modo in cui giocano le sue squadre. È quasi altrettanto probabile che travolgano le avversarie quanto che vengano schiacciate. È un compromesso che ha tenuto a distanza l'élite europea, con molti club che ammirano De Zerbi ma non vogliono essere quelli che gli hanno dato le chiavi del loro prossimo progetto di prestigio.

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  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA SITUAZIONE DEGLI SPURS

    Se il Tottenham fosse ancora una squadra che si classifica regolarmente tra le prime sei della Premier League, allora puntare su De Zerbi avrebbe almeno un senso. Gli Spurs avevano preso in considerazione l’italiano alla fine della stagione 2022-23, in cui si erano piazzati all’ottavo posto, due posizioni sotto il suo Brighton, ma all’epoca non si era mai arrivati vicini a un accordo per nominarlo allenatore. C’è comunque un interesse di lunga data su cui fare affidamento.

    Ma questo Tottenham è in gravi difficoltà. Il club non ha mai vissuto una crisi come quella in cui si trova adesso. Anche se gli Spurs non sono ancora scesi sotto la linea tratteggiata e tra le ultime tre, la retrocessione sembra più inevitabile ogni settimana che passa, viste le loro prestazioni e i risultati.

    Il fatto che gli Spurs non abbiano vinto in Premier League da 13 partite è un segnale quasi certo che stanno scivolando verso il fondo della classifica. Solo tre squadre hanno avuto un inizio di anno solare peggiore nella storia del campionato, e tutte e tre sono state retrocesse alla fine della stagione.

    De Zerbi, più focoso persino dei manager più provocatori nella storia recente degli Spurs, erediterebbe anche una squadra estremamente inadatta al suo stile di gioco. Avrebbe poco tempo per ambientarsi – non è riuscito a vincere nessuna delle sue prime cinque partite di Premier League al Brighton – e la rosa è decisamente inadatta alle sue esigenze. Il Tottenham ha messo insieme una squadra di duellanti, corridori e giocatori che conquistano i secondi palloni, ma ha una notevole carenza di giocatori in grado di passare o portare avanti la palla sotto pressione.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    IL CASO GREENWOOD

    C'è anche un aspetto umano da considerare. Venerdì scorso, diversi gruppi di tifosi del Tottenham hanno rilasciato dichiarazioni in cui si opponevano all'interesse del club per De Zerbi a causa del suo rapporto con Mason Greenwood.

    De Zerbi ha ingaggiato Greenwood durante la sua prima finestra di mercato al Marsiglia nell'estate del 2024. L'attaccante era stato messo in vendita dal Manchester United dopo non aver giocato per due anni e mezzo a seguito di un primo arresto nel gennaio 2022, in seguito alla pubblicazione online di materiale sensibile. Greenwood era stato accusato di tentato stupro, aggressione e controllo coercitivo, ma queste accuse sono state successivamente ritirate a seguito di quella che la Procura della Corona ha descritto come una "combinazione di ritiro di testimoni chiave e nuovo materiale". Greenwood non è stato quindi processato, ma ciò che è stato pubblicato e che ha portato al suo arresto è stato ampiamente visto e ricordato.

    La decisione del Marsiglia di ingaggiare Greenwood ha suscitato polemiche in Francia, ma De Zerbi si è gettato in prima linea per difenderlo. "Non conosco il suo passato", ha detto De Zerbi a proposito del giocatore, aggiungendo che avrebbe trattato lui e il resto della squadra come se fossero i suoi "figli". De Zerbi ha cercato di minimizzare le critiche sul carattere di Greenwood in ogni occasione, commentando dopo il suo goal d'esordio che sperava che diventasse "meno bersaglio di polemiche". In seguito ha detto che Greenwood era una "brava persona" e "molto diversa da quella ritratta in Inghilterra".

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  • Johan LangeGetty Images

    UN ALTRO PASSO FALSO?

    Mai come in questo momento la buona volontà è stata così scarsa allo Spurs. L’uscita di scena di Daniel Levy dalla carica di presidente nel settembre 2025 avrebbe dovuto inaugurare una nuova era, con il club che annunciava di puntare a «più vittorie, più spesso».

    Questo era il messaggio diffuso dai proprietari del club, l'inafferrabile famiglia Lewis, che in realtà aveva controllato il Tottenham per tutto il tempo in cui Levy era in carica. I suoi poteri sono stati trasferiti a diverse persone, invece di avere di nuovo un unico supervisore onnipotente. Al vertice della catena alimentare c'era il nuovo amministratore delegato Vinai Venkatesham, già impopolare tra i tifosi per i suoi 14 anni di collaborazione con i rivali dell'Arsenal.

    Spesso visto insieme a Venkatesham c'era il direttore sportivo Johan Lange. Nelle cinque finestre di mercato trascorse dal suo arrivo dall'Aston Villa nel novembre 2023, la rosa si è notevolmente indebolita, con gli Spurs che hanno chiuso al 17° posto in Premier League dopo la prima stagione completa di Lange in carica. Dopo l'ultima finestra di mercato di gennaio, Lange ha fatto infuriare i tifosi insistendo sul fatto che non voleva effettuare acquisti "di emergenza", nonostante la minaccia incombente della retrocessione e i problemi di infortuni che limitavano fortemente le opzioni di Frank e Tudor.

    Questo, ovviamente, ci porta alla gestione degli allenatori. Si diceva che Frank fosse in cima a una lista di 30 candidati la scorsa estate, quando si cercava un sostituto di Postecoglou, eppure è stato esonerato a febbraio. Tudor è stato assunto in parte su raccomandazione dell’ex direttore sportivo Fabio Paratici, ma è durato solo cinque partite di campionato prima di essere licenziato.

    Ora stanno puntando su De Zerbi con un'offerta di contratto quinquennale, presumibilmente offrendo garanzie sulla ricostruzione della rosa – quante volte i tifosi degli Spurs hanno già sentito questa frase, eh? – e apparentemente senza alcuna idea che l'uomo stesso potrebbe semplicemente andarsene e gettare la spugna al primo segno di difficoltà, ma andarsene con la sua reputazione intatta. Cosa potrebbe andare storto?

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    CRISI E CAOS

    Non c'è una via d'uscita facile per il Tottenham, né un biglietto magico per la salvezza. L'idea di ingaggiare De Zerbi viene accettata a malincuore da alcuni perché non ci sono candidati evidenti. Anche se un altro specialista delle situazioni di crisi come Sean Dyche dovesse accettare un contratto a breve termine – e tutto lascia intendere che non lo farebbe, comunque – ciò non garantirebbe comunque la salvezza.

    E così torniamo al punto di partenza, con il Tottenham in ginocchio per nominare un allenatore che inizialmente aveva dubbi sulla scelta di sedersi subito in panchina.

    De Zerbi potrebbe salvare gli Spurs dalla retrocessione. Sarebbe un risultato notevole date le circostanze, ma allo stesso tempo nulla di cui vantarsi. 

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