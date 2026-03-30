De Zerbi è l'allenatore giusto per salvare il Tottenham? Carattere e idee, perché potrebbe non essere la scelta migliore

De Zerbi è uno degli allenatori più anticonformisti del calcio. In un'epoca in cui le azioni da fermo e i minimi dettagli stanno diventando la chiave per vincere, lui continua a preferire imporsi con un gioco spavaldo.

Questo, in teoria, dovrebbe andare a braccetto con ciò che vogliono il Tottenham e i suoi tifosi. Una delle principali critiche mosse a Thomas Frank, esonerato a febbraio ben più di due mesi dopo essersi inimicato i tifosi, era lo stile di gioco che aveva implementato. Gli Spurs erano diventati noiosi da guardare e non stavano nemmeno ottenendo risultati molto migliori rispetto al predecessore del danese, Ange Postecoglou, famoso per aver vissuto e morito secondo i suoi principi offensivi.

"Voglio divertirmi. Sto vivendo un sogno e per vivere un sogno bisogna divertirsi", ha detto De Zerbi a The Athletic parlando della sua filosofia calcistica nel 2023, quando era allenatore del Brighton. "Prima di tutto bisogna divertirsi. Secondo, bisogna mantenere la mentalità che avevo quando ero un giocatore. Volevo essere un protagonista in campo. Per essere un protagonista bisogna tenere la palla, avere la palla.

"Da lì parte il possesso palla. Io ero il numero 10. Si vince la partita grazie al numero 10, all'11, al 9 e al 7, perché sono i giocatori con più qualità. E per mostrare la loro qualità devono essere messi nelle situazioni giuste per giocare. E così inizia la costruzione del gioco, perché dobbiamo raggiungere il 7, il 9, il 10 e l'11 con la palla in una buona situazione."

La maggior parte dei giocatori che hanno lavorato con De Zerbi può testimoniare che ha cambiato il loro modo di percepire il calcio. Anche il suo recente curriculum sembra quello del tipo di allenatore che gli Spurs cercherebbero normalmente: ha portato il Brighton al sesto posto nella Premier League nel 2022-23, il miglior piazzamento di sempre per il club, li ha portati agli ottavi di finale di Europa League una stagione dopo e poi ha fatto scalpore in Francia con il Marsiglia.