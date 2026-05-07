De Laurentiis e la fede giallorossa di Malagò: "La Roma deve stare tranquilla"

Poco più di un mese dopo l'eliminazione dell'Italia per mano della Bosnia, e tutto il caos che ne è scaturito, l'Italia calcistica attende ancora il successore di Gabriele Gravina. Con un chiaro favorito: Giovanni Malagò.
Della candidatura da parte dell'ex presidente del CONI ha parlato anche Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli lo ha fatto dal Circo Massimo, a Roma, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio della Salute della Race for the Cure.
Il riferimento è andato anche alla fede giallorossa di Malagò. Con De Laurentiis che ha invitato la Roma a "stare tranquilla".