Kevin De Bruyne e il Napoli, un amore che, da mesi, vive sull’altalena. Il belga era stato il grande colpo dell’estate, la super star portata in Azzurro dopo lo Scudetto da Aurelio De Laurentiis. La prestazione dell’ex Man City al Sinigaglia è stata negativa, al punto che Conte lo ha sostituito all’ora di gioco, aprendo a nuove riflessioni su quello che potrà essere il futuro del quasi 35enne di Drongen.
De Bruyne insufficiente e fuori a Como, il Napoli si interroga: tornano i dubbi sul futuro
IRRICONOSCIBILE AL SINIGAGLIA
Come detto, De Bruyne ha giocato male contro il Como. In un match poco spettacolare ma intenso fisicamente e tatticamente, il belga non ha mai capito come accendere il suo talento, faticando nella morsa della mediana di tattica, tanto brava nel palleggio quanto feroce. Conte lo ha giustificato (“De Bruyne? Ha fatto la sua parte, ci sono partite in cui ci si può esaltare più o meno”), ma la sostanza è che da lui ci si aspettava un po’ di più in alcuni frangenti della partita di ieri ma più in generale nell’arco di tutta la stagione.
DE BRUYNE IN NUMERI
È naturale, comunque, comprendere che il grave infortunio abbia inciso sul rendimento di KDB. Andando ad analizzare i freddi numeri, emerge che nelle 16 presenze totalizzate il belga abbia portato 5 goal (di cui 3 su rigore) e 1 assist. In 9 delle 13 occasioni in cui ha giocato dall’inizio, però, Conte lo ha sostituito.
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LA SITUAZIONE CONTRATTUALE
De Bruyne è legato al Napoli da un contratto fino al 2027, con opzione per un altro anno. Questo significa che, in caso di addio, si dovrebbe trovare un acquirente o addirittura pensare a una chiusura anticipata del legame. In questa stagione ha guadagnato circa 6 milioni di euro netti, mentre nella prossima è previsto un lieve abbassamento della somma, intorno ai 5 milioni.
DE BRUYNE RIMARRÀ AL NAPOLI?
Da quel che, a oggi, è trapelato, sembra che De Bruyne sia destinato a restare al Napoli almeno un’altra stagione, anche per volontà dello stesso calciatore. Forse con un ruolo leggermente meno centrale rispetto a quello che in origine era stato pensato per lui, ma comunque destinato a essere importante per il Napoli. Che spera, in futuro, di vedere più luci che ombre dal suo campione.
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