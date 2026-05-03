De Bruyne insufficiente e fuori a Como, il Napoli si interroga: tornano i dubbi sul futuro

Come detto, De Bruyne ha giocato male contro il Como. In un match poco spettacolare ma intenso fisicamente e tatticamente, il belga non ha mai capito come accendere il suo talento, faticando nella morsa della mediana di tattica, tanto brava nel palleggio quanto feroce. Conte lo ha giustificato (“De Bruyne? Ha fatto la sua parte, ci sono partite in cui ci si può esaltare più o meno”), ma la sostanza è che da lui ci si aspettava un po’ di più in alcuni frangenti della partita di ieri ma più in generale nell’arco di tutta la stagione.