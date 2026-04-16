De Bruyne ha capito la differenza tra Serie A e Premier: "Qui ci si annulla"

La matematica non condanna il Napoli, ma nessuno parla più di Scudetto dopo i risultati dell'ultimo weekend. Non lo fa neanche Kevin De Bruyne, stella della seconda in classifica oramai stabilmente tornato tra i titolari di Conte dopo un lungo infortunio.

"Dobbiamo vincere tante partite per qualificarci alla prossima Champions League" racconta De Bruyne a Radio CRC, evidenziando tra l'altro come il ritorno in campo stia facendo rima con un clima ben diverso rispetto al passato. "Sento che c'è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l'atmosfera è un po' più positiva".

"Mi sento bene, sono tornato bene e prima del previsto. Per me è stato davvero bello a inizio stagione, ho giocato molte partite, poi però è arrivato l'infortunio. Adesso secondo me sto facendo bene: sono davvero felice".