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De Bruyne ha capito la differenza tra Serie A e Premier: "Qui ci si annulla"

Serie A
K. De Bruyne
Napoli vs Lazio
Napoli
Lazio

Il fuoriclasse belga ha parlato del ritorno in campo e della possibilità di giocare con Lobotka, Anguissa e McTominay, il quartetto che in molti hanno ribattezzato 'Fab Four'.

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La matematica non condanna il Napoli, ma nessuno parla più di Scudetto dopo i risultati dell'ultimo weekend. Non lo fa neanche Kevin De Bruyne, stella della seconda in classifica oramai stabilmente tornato tra i titolari di Conte dopo un lungo infortunio.

"Dobbiamo vincere tante partite per qualificarci alla prossima Champions League" racconta De Bruyne a Radio CRC, evidenziando tra l'altro come il ritorno in campo stia facendo rima con un clima ben diverso rispetto al passato. "Sento che c'è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l'atmosfera è un po' più positiva".

"Mi sento bene, sono tornato bene e prima del previsto. Per me è stato davvero bello a inizio stagione, ho giocato molte partite, poi però è arrivato l'infortunio. Adesso secondo me sto facendo bene: sono davvero felice".

  • ANNULLARSI A VICENDA

    Tra gli argomenti affrontati da De Bruyne, anche la classica questione sulle differenze tra Serie A e Premier League. Il belga ha risposto alla domanda in maniera più precisa rispetto a quanto viene fatto di solito:

    "In Italia le squadre giocano in modo molto simile tra loro, annullandosi un po' a vicenda, mentre in Inghilterra ci sono molte squadre che giocano in maniera diversa. Giocatori che vanno uomo su uomo e che poi giocano basso o che giocano alto, moduli diversi. Qui a molte squadre giocano a cinque dietro. Direi che il ritmo è la più grande differenza tra Italia e Inghilterra, ma soprattutto per lo stile di gioco".

    De Bruyne è consapevole come la Serie A sia molto diversa dalla Premier, anche se...

    "Devo ammettere che anche quando giocavo con il City, molte squadre ci affrontavano con il blocco basso, perché per loro era molto difficile pressarci visto il modo in cui gestivamo la palla. Quando giochi contro queste squadre, devi trovare il modo di trovare gli spazi giusti"-

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  • I QUATTRO BIG

    In estate, prima dei lunghi infortuni patiti da diversi di loro, il Napoli sperava di poter vedere insieme McTominay, De Bruyne, Anguissa e Lobotka.

    Alla fine tale possibilità è naugrafata causa k.o. Per De Bruyne, in ogni caso, non ci sarebbe alcun problema nel vedere tutti e quattro insieme:

    "Fab Four? Non mi interessa nessun nome. Sento che a volte intorno c'è troppo rumore. Quando giocavo al City ero con i migliori del mondo: penso che tutti possano giocare insieme, è solo una questione di adattarsi con i ragazzi. C'è molta qualità con tutti e quattro in campo: hanno fatto molto bene in passato, stanno facendo molto bene ora, mi hanno aiutato a migliorare".

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