Da "The Special One" a "The Crying One": il triste declino di José Mourinho continua al Fenerbahce

Inizio difficile per il tecnico portoghese in Turchia, ora il pericoloso incrocio col Manchester United in Europa League.

"Questo rende tutto divertente", ha detto José Mourinho dopo aver ricevuto un caloroso benvenuto da circa 30.000 tifosi del Fenerbahce allo stadio Sukru Saracoglu lo scorso giugno. "Spetta al presidente, ai dirigenti, al consiglio di amministrazione essere stabili ed equilibrati, ma non ai tifosi. Devono essere pazzi. Devono essere esigenti, devono metterci pressione. Quella passione è parte della mia motivazione".

Mourinho ha usato quella "passione" come carburante alla Roma, al Chelsea, all'Inter e al Porto. Tende a scegliere club con tifosi molto caldi che sono in grado di essere "il dodicesimo uomo" per la sua squadra e fa di tutto per entrare in sintonia con loro; in questo caso, definendo la maglia del Fenerbahce "la mia pelle".

Ma la verità è che non gli erano rimaste molte opzioni dopo essere stato licenziato dalla Roma a gennaio. Sono lontani i giorni in cui Mourinho era considerato il miglior allenatore del mondo. La maggior parte dei migliori club europei non si avvicina più a lui.

Il Fenerbahce ha scelto di ignorare gli evidenti segnali di declino facendosi convincere dal fascino del nome Mourinho, ma il periodo della luna di miele è durato a malapena tre mesi. E la sfida col Manchester United rischia di essere già decisiva.