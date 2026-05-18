Da Mancini a Nkunku, da Mandragora a Cheddira: la Top 11 della 37ª giornata di Serie A

La 37ª giornata di Serie A è stata ricca di emozioni sia nella corsa Champions League sia nella lotta salvezza. L’Inter festeggia lo Scudetto alzando al cielo il trofeo del campionato, mentre per tante altre squadra c’è ancora in gioco tanto, a 90 minuti dal termine.

Il Napoli di Conte conquista matematicamente la qualificazione alla prossima Champions vincendo 3-0 sul campo del Pisa, mentre anche Milan e Roma hanno fatto un passo decisivo: i rossoneri hanno espugnato Marassi e i giallorossi hanno vinto 2-0 il derby contro la Lazio, salendo momentaneamente al 4° posto. Grande delusione invece per la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina e precipitata fino al 6° posto a una sola giornata dal termine.

Nella zona salvezza, il Cagliari ha ottenuto la permanenza aritmetica in Serie A battendo 2-1 il Torino. Situazione ancora apertissima invece per Lecce e Cremonese: i salentini hanno trovato al 96’ il goal decisivo del 3-2 con Stulic, mantenendo così il vantaggio sui grigiorossi.

Da Mancini a Nkunku, da Mandragora a Cheddira: ecco dunque chi sono stati i migliori giocatori del fine settimana, inseriti all'interno della Top 11 di GOAL per quanto riguarda il 37° turno di Serie A.