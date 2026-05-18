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Alessandro De Felice

Da Mancini a Nkunku, da Mandragora a Cheddira: la Top 11 della 37ª giornata di Serie A

Serie A
Roma vs Lazio
Roma
Lazio
Como vs Parma Calcio 1913
Como
Parma Calcio 1913
Genoa vs Milan
Genoa
Milan
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina
Pisa vs Napoli
Pisa
Napoli
Inter vs Hellas Verona
Inter
Hellas Verona
Sassuolo vs Lecce
Sassuolo
Lecce
Atalanta vs Bologna
Atalanta
Bologna
Cagliari vs Torino
Cagliari
Torino
Udinese vs Cremonese
Udinese
Cremonese

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 37° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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La 37ª giornata di Serie A è stata ricca di emozioni sia nella corsa Champions League sia nella lotta salvezza. L’Inter festeggia lo Scudetto alzando al cielo il trofeo del campionato, mentre per tante altre squadra c’è ancora in gioco tanto, a 90 minuti dal termine.

Il Napoli di Conte conquista matematicamente la qualificazione alla prossima Champions vincendo 3-0 sul campo del Pisa, mentre anche Milan e Roma hanno fatto un passo decisivo: i rossoneri hanno espugnato Marassi e i giallorossi hanno vinto 2-0 il derby contro la Lazio, salendo momentaneamente al 4° posto. Grande delusione invece per la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina e precipitata fino al 6° posto a una sola giornata dal termine.

Nella zona salvezza, il Cagliari ha ottenuto la permanenza aritmetica in Serie A battendo 2-1 il Torino. Situazione ancora apertissima invece per Lecce e Cremonese: i salentini hanno trovato al 96’ il goal decisivo del 3-2 con Stulic, mantenendo così il vantaggio sui grigiorossi.

Da Mancini a Nkunku, da Mandragora a Cheddira: ecco dunque chi sono stati i migliori giocatori del fine settimana, inseriti all'interno della Top 11 di GOAL per quanto riguarda il 37° turno di Serie A.

  • US Cremonese v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    AUDERO (Cremonese)

    Decisivo tra i pali in una partita con poche occasioni: salva il risultato con una parata straordinaria sul piazzato di Solet nel recupero. Trasmette sicurezza per tutta la gara, rischiando solo in un’uscita alta. Intervento pesantissimo per la vittoria del Lecce.


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  • Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    ATHEKAME (Milan)

    Prestazione di sofferenza difensiva contro Vitinha e Vasquez, ma si riscatta nel finale con il goal del 2-0 che vale quasi una stagione. Non spinge molto sulla fascia, però trova una rete di qualità da fuori area. Da titolare al posto dello squalificato Saelemaekers, risponde presente nel momento decisivo.

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  • FBL-ITA-SERIEA-ROMA-LAZIOAFP

    MANCINI (Roma)

    Firma una storica doppietta nel derby, dominando nel gioco aereo e trascinando la Roma verso vittoria e Champions. Leader assoluto della difesa, unisce i due goal a una prova difensiva praticamente perfetta. Prestazione da simbolo e bandiera giallorossa.

  • Cagliari Calcio v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    MINA (Cagliari)

    Segna ancora un goal pesantissimo in chiave salvezza, confermandosi uomo decisivo nei momenti cruciali. Dietro non è impeccabile, ma resta il leader della difesa e salva anche con un recupero fondamentale su Simeone. Totem imprescindibile del Cagliari.

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  • Moreno Como Parma Serie AGetty Images

    MORENO (Como)

    Parte con qualche difficoltà difensiva e poca spinta offensiva, poi cresce nella ripresa fino a diventare il match winner. Trova il goal vittoria con un sinistro potentissimo e preciso sotto la traversa. Dopo la rete si esalta, migliorando nettamente in entrambe le fasi.


  • Cher Ndour Juventus Fiorentina Serie AGetty

    NDOUR (Fiorentina)

    Inizio complicato e pieno di errori, compreso un retropassaggio rischioso, ma reagisce con grande personalità. Segna il goal del vantaggio con freddezza dopo una lunga corsa e gioca poi una gara di altissimo livello sia in fase offensiva sia difensiva. Prestazione di carattere e qualità.

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  • Rolando Mandragora FiorentinaGetty Images

    MANDRAGORA (Fiorentina)

    Dà equilibrio, esperienza e quantità al centrocampo, ma soprattutto chiude la partita con uno splendido goal da fuori area. Una rete pesantissima che affonda definitivamente la Juventus. Decisivo sia all’andata sia al ritorno.

  • Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    MCTOMINAY (Napoli)

    Dominante a centrocampo e ancora decisivo in zona goal: apre il match con un inserimento perfetto e raggiunge la doppia cifra stagionale. Lotta su ogni pallone ed è il migliore in campo. Leader tecnico e fisico del Napoli di Conte.

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  • Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    NKUNKU (Milan)

    Tra i pochi positivi nel primo tempo del Milan, cresce nella ripresa procurandosi e trasformando il rigore decisivo. Settimo goal stagionale e altra prova da attaccante più in forma della rosa. Tiene vive le speranze Champions con personalità e freddezza.

  • US Cremonese v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    VARDY (Cremonese)

    Segna il goal vittoria da vero bomber nella partita più importante della stagione. Sempre al posto giusto nel momento giusto, firma il secondo goal consecutivo e trascina la Cremonese a tre punti fondamentali. Esce stremato dopo una prova di grande esperienza.

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  • US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    CHEDDIRA (Lecce)

    Assoluto protagonista con una doppietta decisiva per la salvezza del Lecce. Oltre ai goal, gioca una partita completa fatta di intensità, qualità e continui pericoli creati, sfiorando anche la tripletta. Prestazione dominante e probabilmente la migliore della sua stagione.