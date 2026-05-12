Da Malen a Ederson, da Lautaro a Solet: la Top 11 della 36ª giornata di Serie A

Con il colpaccio nel recupero del Bologna al Maradona contro il Napoli si è chiuso il trentaseiesimo turno di Serie A. Due turni dal termine e qualche verdetto ancora atteso, tra la corsa all’Europa e la salvezza.

Nell’ultimo weekend non è mancato lo spettacolo, con tanti giocatori che si sono messi in mostra e hanno regalato spettacolo: da Carnesecchi e Solet a Lautaro e Malen, passando per Sucic ed Ederson, uno dei tanti atalantini protagonisti a San Siro nel successo contro il Milan.

Ecco dunque la Top 11 della 36ª giornata di Serie A, con i migliori giocatori del fine settimana.