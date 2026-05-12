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Top 11 36a giornata
Alessandro De Felice

Da Malen a Ederson, da Lautaro a Solet: la Top 11 della 36ª giornata di Serie A

Serie A
Torino vs Sassuolo
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Sassuolo
Cagliari vs Udinese
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Lazio vs Inter
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Hellas Verona vs Como
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Lecce vs Juventus
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Fiorentina vs Genoa
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Cremonese vs Pisa
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Parma Calcio 1913 vs Roma
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Napoli vs Bologna
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Milan vs Atalanta
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La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 36° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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Con il colpaccio nel recupero del Bologna al Maradona contro il Napoli si è chiuso il trentaseiesimo turno di Serie A. Due turni dal termine e qualche verdetto ancora atteso, tra la corsa all’Europa e la salvezza.

Nell’ultimo weekend non è mancato lo spettacolo, con tanti giocatori che si sono messi in mostra e hanno regalato spettacolo: da Carnesecchi e Solet a Lautaro e Malen, passando per Sucic ed Ederson, uno dei tanti atalantini protagonisti a San Siro nel successo contro il Milan.

Ecco dunque la Top 11 della 36ª giornata di Serie A, con i migliori giocatori del fine settimana.

  • Atalanta BC v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    CARNESECCHI

    Determinante tra i pali, risponde presente nei momenti più delicati della gara. Neutralizza Leao da distanza ravvicinata, si oppone con sicurezza a Nkunku e devia sulla traversa un altro tentativo del francese. Attento anche nel finale, non può nulla sui goal subiti. Una prestazione di grande affidabilità che pesa molto sul risultato finale.

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  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    ZAPPACOSTA

    Prestazione di altissimo livello sulla fascia, dove crea continui problemi alla difesa avversaria. Firma un goal, costruisce il raddoppio con una splendida iniziativa personale e spinge senza sosta. Dinamico, incisivo e costante, rappresenta una delle armi principali della squadra.

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  • ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

    OSTIGARD

    Difensore aggressivo e concentrato, concede pochissimo agli avversari e guida il reparto con personalità. Pericoloso anche in fase offensiva, sfiora il goal di testa e si conferma un punto di riferimento per solidità e leadership.

  • Udinese Calcio v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    SOLET

    Leader difensivo impeccabile, chiude ogni spazio e dà sicurezza al reparto arretrato. Inoltre avvia l’azione del primo goal con un filtrante di qualità per Kamara, dimostrando lucidità e tecnica anche in impostazione.

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  • Miranda Bologna Europa LeagueGetty Images

    MIRANDA

    Più brillante in fase offensiva che difensiva, riesce comunque a lasciare il segno. Si procura il rigore trasformato da Orsolini, crea pericoli con le sue avanzate e partecipa anche all’azione del goal di Rowe. Decisivo nelle giocate in profondità.

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-INTERAFP

    SUCIC

    Schierato in cabina di regia, mostra qualità tecniche superiori e grande personalità. Gestisce bene il gioco e realizza un gran goal dalla distanza con una conclusione precisa. Nonostante qualche pallone perso, conferma di essere un talento di grande prospettiva.

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  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    EDERSON

    Domina il centrocampo con intensità e qualità. Sblocca la partita con un destro preciso, aggiunge l’assist per il terzo goal e garantisce equilibrio e forza in mezzo al campo. Prestazione completa da vero trascinatore.

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-INTERAFP

    MKHITARYAN

    Alterna momenti meno brillanti a giocate di altissima classe. Pur accusando un calo fisico nel corso della partita, riesce comunque a incidere con qualità e intelligenza tattica, trovando anche il goal del 3-0 con una giocata di grande livello.

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  • AC Milan v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    RASPADORI

    Molto attivo tra le linee, abbina pressing, corsa e qualità tecnica. Aiuta la squadra nella costruzione del gioco e trova anche la soddisfazione personale con una bella rete mancino nella ripresa. Prestazione generosa e concreta.

  • Lautaro Lazio Inter Serie AGetty Images

    LAUTARO MARTINEZ

    Prestazione da leader assoluto. Sblocca la gara con una conclusione di grande tecnica e serve poi l’assist per il goal di Sucic dopo una splendida azione personale. Sempre decisivo e punto di riferimento offensivo della squadra.

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  • Donyell MalenIMAGO

    MALEN

    Attaccante devastante per velocità e incisività. Nonostante qualche occasione sprecata, resta costantemente pericoloso e decide il match con una doppietta pesante, compreso il rigore trasformato nei minuti finali. Prestazione da autentico top player.