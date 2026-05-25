Da Di Lorenzo e Diouf a Dybala e Vlahovic: la Top 11 della 38ª giornata di Serie A

Cala il sipario sulla Serie A 2025/26 con verdetti tra corsa Champions e lotta salvezza nella 38ª e ultima giornata del campionato.
Il Lecce conquista la permanenza in Serie A battendo il Genoa, mentre la Cremonese retrocede dopo il pesante K.O contro il Como.
Proprio il Como firma l’impresa della stagione qualificandosi alla Champions League insieme alla Roma, tornata nell’élite europea dopo sette anni grazie al successo sul Verona.
Crollano invece Milan e Juventus: i rossoneri perdono col Cagliari e chiudono quinti, mentre i bianconeri pareggiano il derby col Torino e restano fuori dalla Champions.
Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno? Di seguito ecco la Top 11 della 38ª giornata di Serie A scelta da GOAL.