Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
g38 TOP11 HD
Alessandro De Felice

Da Di Lorenzo e Diouf a Dybala e Vlahovic: la Top 11 della 38ª giornata di Serie A

Serie A
Bologna vs Inter
Bologna
Inter
Lazio vs Pisa
Lazio
Pisa
Parma Calcio 1913 vs Sassuolo
Parma Calcio 1913
Sassuolo
Napoli vs Udinese
Napoli
Udinese
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari
Cremonese vs Como
Cremonese
Como
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 38° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Pubblicità

Cala il sipario sulla Serie A 2025/26 con verdetti tra corsa Champions e lotta salvezza nella 38ª e ultima giornata del campionato.

Il Lecce conquista la permanenza in Serie A battendo il Genoa, mentre la Cremonese retrocede dopo il pesante K.O contro il Como.

Proprio il Como firma l’impresa della stagione qualificandosi alla Champions League insieme alla Roma, tornata nell’élite europea dopo sette anni grazie al successo sul Verona.

Crollano invece Milan e Juventus: i rossoneri perdono col Cagliari e chiudono quinti, mentre i bianconeri pareggiano il derby col Torino e restano fuori dalla Champions.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno? Di seguito ecco la Top 11 della 38ª giornata di Serie A scelta da GOAL.


  • ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    CHRISTENSEN (Fiorentina)

    Parte fortissimo nel match contro l’Atalanta con tre interventi determinanti che tengono in piedi la Fiorentina nei minuti iniziali. Nella ripresa continua il suo show con altre parate di alto livello contro Samardzic, Sulemana e Zappacosta.

    Sostituisce De Gea senza farlo rimpiangere e viene battuto soltanto da una sfortunata deviazione di Comuzzo. Serata da protagonista assoluto.

    • Pubblicità
  • Di Lorenzo NapoliGetty Images

    DI LORENZO (Napoli)

    Prestazione ordinata e concreta. Difende con attenzione, accompagna spesso l’azione offensiva e garantisce equilibrio sulla fascia. Sempre presente nelle coperture, concede pochissimo e protegge bene la retroguardia azzurra.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    TIAGO GABRIEL (Lecce)

    Gestisce con personalità le tante situazioni sporche nate dai calci piazzati del Genoa. Qualche difficoltà inevitabile, ma resta lucido e limita Colombo con marcature attente e continui raddoppi. Badando al sodo, allontana ogni pallone pericoloso. Ammonizione inevitabile nel finale per fermare Ellertsson.

  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-CAGLIARIAFP

    JUAN RODRIGUEZ (Cagliari)

    Dopo qualche sbavatura iniziale cresce alla distanza e nella ripresa trova il goal che ribalta il match a San Siro. Una rete pesantissima, che mette il Milan alle corde e indirizza la vittoria rossoblù. Solido dietro e combattivo nei duelli con Gimenez. Prima gioia in Serie A dal valore enorme.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Dimarco Inter CagliariGetty Images

    DIMARCO (Inter)

    Chiude una stagione straordinaria aggiungendo un’altra gemma al suo repertorio. Dopo una fase più tranquilla, accende la partita con una punizione imprendibile all’incrocio. Sempre pericoloso quando spinge e ormai leader tecnico della squadra. MVP del campionato con pieno merito.

  • US Cremonese v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    DA CUNHA (Como)

    Ancora decisivo nei momenti chiave. Interpreta gli spazi con intelligenza e firma una doppietta fondamentale. Prima trasforma con freddezza il rigore della tranquillità, poi inventa una conclusione raffinata che sorprende Audero. Capitano vero, presente quando serve.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-JUVENTUSAFP

    CASADEI (Torino)

    Entra e cambia completamente l’inerzia del derby tra Torino e Juventus. Impatto devastante: segna sfruttando forza fisica e tempi perfetti di inserimento, poi continua a trascinare i suoi fino all’azione del pareggio. Energia, carattere e personalità da leader.

  • Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    DIOUF (Inter)

    Primo tempo anonimo, quasi ai margini della gara. Poi cambia marcia e diventa imprendibile: colpisce il palo nell’azione che porta al goal di Pio Esposito e successivamente si mette in proprio con una splendida cavalcata conclusa da un destro vincente. Due giocate che rilanciano le sue quotazioni in chiave futura.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    DYBALA (Roma)

    Classe pura al servizio della squadra. Quando la Roma rallenta, prende in mano il gioco e illumina la serata con giocate di altissimo livello. Provoca l’espulsione di Valentini e confeziona due assist magnifici, uno addirittura di tacco. Dribbling, qualità e leadership: decisivo nella corsa Champions.

  • US Cremonese v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    JESUS RODRIGUEZ (Como)

    Cambio di fascia e partita ribaltata. Segna il vantaggio con un tiro deviato che sorprende tutti, poi serve il pallone del raddoppio a Douvikas. Qualche nervosismo di troppo gli costa un giallo evitabile, ma offensivamente è una spina costante nel fianco della difesa avversaria.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Vlahovic JuveGetty Images

    VLAHOVIC (Juventus)

    Non è al massimo della condizione, ma basta poco per lasciare il segno. Alla prima vera occasione trova subito il gol e nella ripresa concede il bis con grande freddezza. Doppietta pesante, da centravanti vero. La sensazione è che con lui sempre disponibile la stagione bianconera avrebbe avuto un altro volto.