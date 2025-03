Un altro anno: Cristiano Ronaldo gioca nel Portogallo anche nel 2025, storia eterna

Cristiano Ronaldo in campo con la maglia del Portogallo anche nel 2025. Nonostante sia sparito dai radar europei oramai da diversi anni, l'attaccante lusitano è ancora lo sportivo più seguito del pianeta, ancora ai massimi livelli del calcio mondiale in virtù delle continue partite indossando l'amata maglia della sua Nazionale.

I quarant'anni sono già passati, ma non la voglia di essere ancora in campo. Classe 1985, Cristiano Ronaldo è ancora una prima scelta del Portogallo, nonostante i tifosi locali e non siano divisi sulla sua effettiva importanza per una delle big europee, che punta ad essere protagonista ai prossimi Mondiali 2026. C'è chi vorrebbe vedere volti nuovi, magari più giovani, e chi invece crede che l'ex Juventus abbia un credo infinito per l'Europeo vinto e il lustro dato alla rappresentativa nel corso degli ultimi decenni. E più.

Sì, perchè scendendo in campo contro la Danimarca nell'andata dei quarti di Nations League, Cristiano Ronaldo non solo ha aumentato il numero di partite con il Portogallo, ma bensì ha anche aggiunto un ulteriore anno a quelli in cui ha avuto modo di giocarci da protagonista. La sua storia non è finita, continua verso l'eternità.