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Stefano Silvestri

Cosa succede se la Lazio vince la Coppa Italia e cosa succede se vince l'Inter: la settima va in Conference League? Il regolamento

Serie A
Coppa Italia
Lazio vs Inter
Lazio
Inter

Come ogni anno si intrecciano i destini di Coppa Italia e campionato, con particolare riferimento alla qualificazione alle varie competizioni europee: il regolamento e le varie combinazioni.

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Il campionato da una parte, la Coppa Italia dall'altra. Due competizioni che soltanto apparentemente seguono percorsi paralleli, ma che in realtà, come accade del resto ogni anno, si intrecciano l'una nell'altra.

La finale di questa edizione di Coppa Italia sarà Lazio-Inter. Si giocherà mercoledì 13 maggio all'Olimpico, dopo che i biancocelesti hanno eliminato l'Atalanta in semifinale e i nerazzurri hanno estromesso il Como.

A seconda della vincente della partita, ci saranno ripercussioni anche sulla Serie A e sulle prime posizioni, con particolare riferimento alla qualificazione alle varie competizioni europee.

  • CHI VA IN CHAMPIONS, EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

    All'Italia sono stati assegnati anche quest'anno sette posti nelle competizioni europee della prossima stagione: quattro squadre giocheranno la Champions League, due l'Europa League e un'altra ancora la Conference League.

    Le prime quattro, e questa è l'unica certezza, entreranno in Europa dalla porta principale: disputeranno dunque la Champions League, venendo ammesse nel girone unico da 36 squadre.

    E le altre? Qui si deve fare un distinguo legato, appunto, a chi conquisterà la Coppa Italia il 13 maggio: se dunque lo farà l'Inter oppure la Lazio.

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  • LA DISTRIBUZIONE DEI POSTI

    Questa è la distribuzione "classica" dei posti nelle competizioni europee del 2026/2027 in base al piazzamento in campionato:

    1. Champions League

    2. Champions League

    3. Champions League

    4. Champions League

    5. Europa League

    6. Europa League

    7. Conference League

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  • COSA SUCCEDE SE LA LAZIO VINCE LA COPPA ITALIA

    Se la Lazio vincerà la Coppa Italia battendo l'Inter in finale, i posti nelle coppe europee della prossima stagione rimarranno sette. Solo che verranno distribuiti in maniera diversa rispetto a quella classica di cui sopra.

    I biancocelesti di Sarri, infatti, si qualificheranno automaticamente all'Europa League proprio grazie al successo in coppa, a prescindere dal piazzamento in campionato. E saranno la seconda formazione italiana nella competizione, oltre a quella che chiuderà al quinto posto in Serie A.

    Di conseguenza, la sesta non giocherà l'Europa League: andrà in Conference League. Mentre la settima non disputerà alcuna competizione, rimanendo fuori dalle coppe europee.

  • COSA SUCCEDE SE L'INTER VINCE LA COPPA ITALIA

    Se al contrario sarà l'Inter a conquistare la Coppa Italia, lo scenario cambierà. O meglio: non cambierà. Nel senso che rimarrà immutato rispetto alla classica distribuzione dei pass europei prevista all'inizio della stagione.

    L'Inter giocherà la Champions League così come la seconda, la terza e la quarta; la quinta e la sesta andranno in Europa League; la settima, infine giocherà la Conference League.

    E la Lazio? Rimarrà fuori dalle coppe europee, a meno che non riesca a chiudere nei primi sette posti in Serie A. Il motivo? Arrivare in finale di Coppa Italia contro un avversario già qualificato dal campionato (l'Inter, appunto) non qualifica di diritto all'Europa League della stagione successiva.

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