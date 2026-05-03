Cosa succede se la Lazio vince la Coppa Italia e cosa succede se vince l'Inter: la settima va in Conference League? Il regolamento

Il campionato da una parte, la Coppa Italia dall'altra. Due competizioni che soltanto apparentemente seguono percorsi paralleli, ma che in realtà, come accade del resto ogni anno, si intrecciano l'una nell'altra.

La finale di questa edizione di Coppa Italia sarà Lazio-Inter. Si giocherà mercoledì 13 maggio all'Olimpico, dopo che i biancocelesti hanno eliminato l'Atalanta in semifinale e i nerazzurri hanno estromesso il Como.

A seconda della vincente della partita, ci saranno ripercussioni anche sulla Serie A e sulle prime posizioni, con particolare riferimento alla qualificazione alle varie competizioni europee.